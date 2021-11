Samsung Galaxy S21 FE फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च से पहले इससे संबंधित कई लीक में फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। कंपनी इससे पहले Samsung Galaxy S20 FE को सितंबर में पेश कर चुकी है और Galaxy S21 FE फोन की लॉन्चिंग को चिप स्टोरेज और कई कारणों से रोक दिया गया। Also Read - Samsung Galaxy S22 सीरीज अगले साल फरवरी में हो सकती है लॉन्च, मिलेंगे ये धांसू स्पेसिफिकेशन

एक नई लीक में फोन की लॉन्चिंग डेट को लेकर जानकारी सामने आई है। इस साल की तरह हीसाथ ही Samsung Galaxy S22 सीरीज की लॉन्चिंग डेट भी पता चली है। Also Read - Samsung Galaxy A13 5G फोन 50MP कैमरा के साथ होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत और खास स्पेसिफिकेशन

Tipster Jon Prosser ने Tweet कर जानकारी दी है कि Samsung Galaxy S21 FE फोन को अहले साल 4 जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि फोन 11 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हर साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) में नए प्रोडक्ट की घोषणा की जाती है। अगले साल यह लास वेगास में 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा। Also Read - Samsung के स्मार्टफोन में आया नया फीचर, जानिए किन यूजर्स को मिलेगा अपडेट

टिप्स्टर ने यह भी बताया है कि Samsung Galaxy S22 सीरीज को 8 फरवरी, 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इसके प्री ऑर्डर भी इसी दिन यानी अगले साल 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। यह 18 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022

Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022

🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs

— Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021