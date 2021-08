Samsung Galaxy S21 FE के लॉन्च की चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है। टिप्स्टर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। एक टिप्स्टर ने एक सैमसंग अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर इस फोन की लॉन्च डेट लीक की है तो दूसरे टिप्स्टर ने इस फोन के कुछ रिटेल स्टोर पर दिखी ब्रांडिंग को अपने ट्वीट में दिखाया है। Also Read - Deal of the Day: आज स्मार्टफोन और स्पीकर समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीदें, मिल रहा Discount

टिप्सटर Mauri ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि Samsung Galaxy S21 FE की लॉन्चिंग 8 सितंबर को हो सकती है। हालांकि सैमसंग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। वहीं टिप्सटर Max Weinbach ने भी ट्वीट करके सैमसंग रिटेल स्टोर पर लगी इस फोन की ब्रांडिंग की जानकारी दी है। Also Read - Samsung Galaxy A52s 5G की लॉन्च डेट कंफर्म, 1 सितंबर को लेगा भारत में एंट्री

इस फोन को MySmartPrice ने सबसे पहले गीकबेंच पर स्पॉट किया था। इससे पता चला था कि यह फोन Exynos 2100 SoC के साथ 2.91GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ दिखाया गया है। यह फोन 8GB RAM और एंड्रॉयड 11 पर चल सकता है। इसे सिंगल कोर टेस्ट में 1,084 प्वाउंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 3,316 प्वाउंट्स मिले हैं। Also Read - 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy F41 पर 5000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट

