सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2021 इवेंट बस एक दिन दूर है जहां साउथ कोरियन कंपनी Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 और Galaxy Buds 2 लॉन्च कर सकती है। इस बड़े अनाउंसमेंट से पहले सैमसंग ने गलती से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर Samsung Galaxy S21 FE की एक टीजर इमेज अपलोड कर दी। कंपनी ने अब इस पिक्चर को हटा दिया है।

Samsung Galaxy S21 FE

सैमसंग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर Galaxy Book लैपटॉप के साथ एक स्मार्टफोन और एक TWS इयरबड्स की बैक-टू-स्कूल कैंपेन के लिए पोस्ट डाली। मगर इस पिक्चर में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है वह Galaxy S21 FE है जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है।

इस फोन के बारे में खबर आई थी कि चिप की कमी की वजह से सैमसंग इसका लॉन्च अक्टूबर तक स्थगित कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में यह फोन अक्टूबर में लॉन्च होगा या फिर Galaxy Unpacked 2021 पर।

Samsung Galaxy S21 FE स्पेसिफिकेशन, कीमत

लीक्स के अनुसार, Samsung Galaxy S21 FE में 6.4-इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगी जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी और सेल्फी कैमरा के लिए टॉप-सेंटर में पंच-होल कटआउट भी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर से लैस होगा जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर होगा। यह एंड्रॉइड 11 पर बने हुए OneUI 3.1 कस्टम स्किन पर चलेगा। इसमें 45W फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट वाली 4,500mAh की बैटरी होगी, मगर बॉक्स में शायद सिर्फ 25W चार्जर मिलेगा।

Samsung Galaxy S21 FE की बैक पर तीन कैमरा सेंसर होंगे, जिनमें एक बड़ा प्राइमरी सेंसर, एक डेप्थ सेंसर और एक वाइड-एंगल लेंस होगा। यह फोन रेड, ऑरेंज, व्हाइट, लैवेंडर, मिंट और नेवी विकल्पों में उपलब्ध हो सकता है। इस डिवाइस की कीमत KRW 700,00 या KRW 800,000 बताई जा रही जो। यह भारतीय मुद्रा लगभग 45,000 रुपये या 52,000 रुपये बनते हैं।