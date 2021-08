Samsung Galaxy S21 FE पिछले कुछ वक्त में काफी चर्चा में है। यह फोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है लेकिन अभी तक कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है। अभी तक कई रिपोर्ट्स और लीक की वजह से हमें इस फोन के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज, 64MP मेन और 32MP सेल्फी कैमरे वाले Samsung Galaxy M31s पर मिल रहा 5000 रुपये का Discount, Flipkart से उठाएं कई Offer का लाभ

इस फोन को पहले Galaxy Z Fold3 और Galaxy Z Flip3 के साथ अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च किया जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब, सैमसंग गैलेक्सी एस 21 एफई Google Play कंसोल लिस्टिंग पर दिखाई दिया है, जो चिपसेट, रैम, डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन और एंड्रॉइड ओएस का खुलासा करता है। इससे पता चलता है कि अब यह फोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है।

स्पेसिफिकेशन्स

MyFixGuide के जरिए Samsung गैलेक्सी S21 FE Google Play कंसोल वेबसाइट पर दिखाई दिया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ SoC के साथ एड्रेनो 660 GPU और 6GB रैम के साथ आएगा। हालांकि लॉन्च के वक्त पर यह फोन अन्य रैम ऑप्शन के साथ भी आ सकता है।

यह फोन एंड्रॉयड 11 ओएस पर बेस्ड OneUI 3.1 out of the box पर काम करेगा। इसका डिस्प्ले FHD+ और रिजॉल्यूशन 1,080 X 2,009 होगा। इसके अलावा Samsung Galaxy S21 FE में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.4-इंच FHD + AMOLED डिस्प्ले हो सकता है। इसके अलावा इसमें 45W फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी हो सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। जबकि फ्रंट कैमरा के लिए इसके डिस्प्ले पर एक पंचहोल-कटआउट होगा। कनेक्टिविटी फीचर में चार्जिंग के लिए 5जी, 4जी एलटीई, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी शामिल हैं। इसमें सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE रेड, ऑरेंज, व्हाइट, लैवेंडर, मिंट और नेवी कलर ऑप्शन में आ सकता है।