Samsung Galaxy S21 FE का यूजर मैन्युअल हुआ लीक, नहीं मिलेगा डब्बे में चार्जर

सैमसंग ने अभी तक Galaxy S21 FE स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि यह फैन एडिशन डिवाइस इसी महीने अनाउंस होगा। Samsung Galaxy S21 FE बहुत बार लीक हो चुका है, जिसमें इसकी डिजाइन से लेकर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स तक का खुलासा हो चुका है। अब एक नई खबर के मुताबिक, इस डिवाइस का यूजर मैन्युअल भी लीक हो गया है, जो न सिर्फ इसकी डिजाइन को और बेहतर तरीके से दिखाता है बल्कि कई सारे जरुरी फीचर्स के बारे में भी जानकारी देता है। Also Read - Samsung Galaxy A52s 5G भारत में हुआ लॉन्च, 64MP कैमरा और Snapdragon 778G SoC से है लैस

Samsung Galaxy S21 FE user manual leak

Sammobile का दावा है कि इनके पास Samsung Galaxy S21 FE का यूजर मैन्युअल है। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में से फोन की जानकारी का पन्ना शेयर किया है। खबर के मुताबिक, इस डिवाइस की डिजाइन ओरिजनल Galaxy S21 के जैसी होगी और इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग होगी। स्क्रीन के नीचे एक ultrasonic fingerprint scanner लगा होगा, ऊपर एक पंच-होल सेल्फी कैमरा होगा और डिवाइस की बैक पर तीन कैमरे लगे होंगे। Also Read - Deal Of the Day: Samsung के धांसू स्मार्टफोन से लेकर डेस्कटॉप तक पर बंपर ऑफर, बचा सकते हैं 50 हजार तक रुपये

खबर के मुताबिक, यह फोन चार कलर मॉडल्स में आएगा– Black, Green, Purple और White। Galaxy S21 FE में Dolby Atmos, Wireless DeX, Samsung Pay, wireless charging और reverse wireless charging का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन में दाईं साइड पर वॉल्यूम बटन और पावर बटन होंगे। Also Read - Samsung Galaxy F42 5G जल्द हो सकता है लॉन्च, Google Play Console डेटाबेस से स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

नहीं मिलेगा डब्बे में चार्जर

खबर के मुताबिक, Samsung Galaxy S21 FE के डब्बे में यूजर्स को चार्जर नहीं मिलेगा। अगर यूजर्स के पास USB-C चार्जर नहीं है तो इन्हें फोन के साथ में अलग से एक चार्जर भी खरीदना पड़ेगा। इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी नहीं है।

Samsung Galaxy S21 FE स्पेसिफिकेशन्स

लीक्स के अनुसार, Samsung Galaxy S21 FE में 6.4-इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगी जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर से लैस होगा जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर होगा। यह एंड्रॉइड 11 पर बने हुए OneUI 3.1 कस्टम स्किन पर चलेगा। इसमें 45W फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट वाली 4,500mAh की बैटरी होगी।

Samsung Galaxy S21 FE की बैक पर तीन कैमरा सेंसर होंगे, जिनमें एक बड़ा प्राइमरी सेंसर, एक डेप्थ सेंसर और एक वाइड-एंगल लेंस होगा। इस डिवाइस की कीमत KRW 700,00 या KRW 800,000 बताई जा रही जो। यह भारतीय मुद्रा लगभग 45,000 रुपये या 52,000 रुपये बनते हैं।