Samsung Galaxy S21 सीरीज पांच कैमरा सेंसर और फास्ट चार्जिंग के साथ होंगे लॉन्च

Samsung ने हाल में ही Samsung Galaxy S20 FE स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने अगले फ्लैगशिप सीरीज Samsung Galaxy S21 लाइनअप पर काम कर रहा है। Samsung Galaxy S21 सीरीज को कंपनी साल 2021 में लॉन्च करेगी। Also Read - 55 inch Smart TV: 55 इंच के सेगमेंट में खरीद सकते हैं ये 5 बेहतरीन TV, जानें कीमत

सैमसंग के इस स्मार्टफोन की कई डिटेल्स लॉन्च से पहले ही सामने आ रही है। अब अपकमिंग Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन की डिटेल्स सामने आ रही है। अपकमिंग Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन की डिटेल Anthony नाम के एक यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर की है। Also Read - Samsung Galaxy F41 में दिए गए हैं ये दमदार फीचर्स, Redmi, Realme को मिलेगी चुनौती

रिपोर्टस की माने तो Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन में कंपनी पैंटा कैमरा सेटअप ऑफर कर सकता है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन में कंपनी 108MP HM2 सेंसर ऑफर कर सकता है। Also Read - Apple, Huawei और Samsung ने साल की दूसरी तिमाही में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स किए शिप: रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह स्मार्टफोन 240FPS पर 1080p वीडियो, 120FPS पर 4K वीडियो, और 30FPS पर 8k वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

The Power of Exynos allows Galaxy S21 Ultra to have:

1080p 240fps, 4k 120hz, 8k 30fps video recording.

Penta camera system with a HM2 108mp sensor

65w Ultra fast charging while not damaging the 5,000 mah battery

1440p 120 or 144hz display while having impressive battery life.

— Anthony (@TheGalox_) October 10, 2020