Samsung एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाले है। इस सीरीज का पूरा नाम Samsung Galaxy S22 Series है। इस सीरीज के अंतर्गत Galaxy S22, Galaxy S22+, और Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन शामिल होंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक Galaxy Unpacked event की ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में इस फोन सीरीज को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन सीरीज के बारे में लगातार कोई ना कोई जानाकारी लीक होती जा रही है। इस बार इस फोन के कुछ खास कैमरा फीचर्स के बारे में पता चला है।

लीक इमेज से पता चलता है कि Samsung Galaxy S22 Ultra में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप होगा। इस सेटअप का पहला कैमरा 108MP SuperClear lens, दूसरा कैमरा 12MP Ultra wide lens, और 10-10MP के दो टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा जो 3x, 10x zoom और OIS support के साथ आएगा। इस फोन में Exynos 2200 or Snapdragon 8 Gen 1 SoC चिपसेट होगी और इसका वजन 228g हो सकता है।

Samsung Galaxy S22 Ultra में 6.8-inch QHD+ AMOLED 2X डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रेजलूशन 3080 x1440 होगा। इस फोन में पंच-होल कटआउट होगा और 40MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा। इस फोन में 12GB RAM, 512GB स्टोरेज, 5,000mAh battery, 45W fast charging सपोर्ट होगा। इसके अलावा ये फोन 4 कलर ऑप्शन: Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

First Look at Samsung Galaxy S22 Ultra / S22 Specs Sheet! 🔥 Introducing SuperClear Lens! 🔥 pic.twitter.com/nyEFGrPtAH

— Zaryab Khan (@xeetechcare) January 5, 2022