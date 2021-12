Samsung ने अपनी साल 2022 की योजना से Samsung Galaxy Note लाइनअप को हटा दिया है। हालांकि, नई लीक से जानकारी मिली है कि लोगों को कंपनी का नया नोट डिवाइस देखने को मिल सकता है और यह हैंडसेट Samsung Galaxy S22 Series का हिस्सा होगा। Also Read - सैमसंग ने फाइल किया पेटेंट, स्मार्टवॉच में होगा सेल्फी कैमरा और रोल होने वाला डिस्प्ले

टिप्स्टर Frontron ने Twitter पर दावा किया है कि नया Samsung Galaxy S22 Ultra को Galaxy S22 Note नाम से लॉन्च किया जा सकता है। यह सीरीज का सबसे बड़ी स्क्रीन वाला हैंडसेट होगा, जो कि इस सीरीज की खासियत है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

S22 ULTRA IS DEAD

Next is the S22 Note 😉

— Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021