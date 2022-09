Samsung Galaxy S23 Series का लॉन्च अभी कई महीने दूर है, लेकिन इस डिवाइस के बारे में अभी तक कई सारी लीक्स आ चुकी है। इस लाइनअप में Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। अब जाने-माने टिप्सटर Steve H.McFly (@OnLeaks) ने इनमें से दो डिवाइस के 360-डिग्री और 5K रेंडर शेयर किए हैं। Galaxy S23 और Galaxy S23 Plus के रेंडर इन दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में जानकारी देते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Samsung Galaxy S23 सीरीज का लॉन्च करीब, चार्जिंग स्पीड हुई लीक

टिप्सटर OnLeaks ने Galaxy S23 के रेंडर डिजिट के साथ और Galaxy S23 Plus के रेंडर स्मार्टप्रिक्स के साथ मिलकर पोस्ट किए हैं। इसके मुताबिक, फोन की बैक पर तीन कैमरा सेंसर्स मौजूद होंगे। इस बार बैक पर कैमरा आइलैंड नहीं होगा। तीनों कैमरा लेंस अपने अलग-अलग राउन्ड हाउसिंग में मौजूद होंगे। इस तरह की कैमरा डिजाइन हमें Samsung Galaxy S22 Ultra में देखने को मिल चुकी है। शायद 2023 में यह डिजाइन कंपनी के दूसरे फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ मिड-रेंज डिवाइस में भी अपनी जगह बना ले। Also Read - Apple, Xiaomi, Samsung के फोन में 'GPS' की जगह लेगा 'NavIC', सरकार की बड़ी तैयारी

Samsung Galaxy S23 और Galaxy S23 Plus में साइज के अलावा और कोई अंतर नहीं है। दोनों ही फोन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जहां तक इन स्मार्टफोन के फ्रन्ट डिजाइन की बात है तो यह बिलकुल सैमसंग की मौजूदा सैमसंग गैलक्सी S22 सीरीज जैसी है। यहां पर हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिला।

