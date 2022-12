Samsung Galaxy S23 Series के लॉन्च में देरी हो सकती है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी फिलहाल अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज की कीमत तय नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से यह सीरीज अगले साल फरवरी के आखिर तक लॉन्च होगी। हालांकि, पहले ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इस सीरीज को 2023 फरवरी के पहले सप्ताह में ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज में Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra पेश किए जाएंगे। इसके अल्ट्रा मॉडल में 200MP का कैमरा दिया जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy S23 जल्द होगा भारत में लॉन्च! मिलेंगे ये दमदार स्पेसिफिकेशन

एक टिप्स्टर Anthony (@TheGalox_) ने दावा किया है कि सैमसंग की यह प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज देर से लॉन्च होगी। अपने ट्वीट में टिप्स्टर ने बताया कि इसे फरवरी के आखिरी सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने अभी इस सीरीज की कीमत तय नहीं की है, जिसकी वजह से लॉन्चिंग में देरी होने की संभावना है।

Mid to late February release for the S23 series Also Read - Samsung Galaxy S23 Series की लॉन्च डिटेल लीक, इस महीने होगा Galaxy Unpacked Event

Deciding on a price for the devices is delaying this release. If it was up to me, $799, $899 & $1199 would be the prices. pic.twitter.com/bYzNW9HAd9

