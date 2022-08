Samsung Galaxy S22 सीरीज के बाद अब कंपनी Samsung Galaxy S23 सीरीज को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। यह जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है कि इस सीरीज का Samsung Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन 200MP कैमरा के साथ आने वाला है। वहीं, अब इस फोन के अन्य फीचर्स की भी डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो गई है। Also Read - Samsung Galaxy S23 Ultra के कई फीचर्स लीक, मिलेगी दमदार बैटरी

@UniverseIce ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए Samsung Galaxy S23 Ultra के अन्य स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी दी है। इसमें फोन के डिस्प्ले साइज से लेकर बैटरी तक की जानकरी शामिल है।



The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088×1440 screen.

As long as the Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 is excellent, the appearance can remain the same.

— Ice universe (@UniverseIce) August 21, 2022