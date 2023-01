Samsung Galaxy S23 सीरीज 1 फरवरी को गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान लॉन्च होगी। हाल ही में लॉन्च से पहले Samsung Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए थे। वहीं, अब इस डिवाइस के रिटेल बॉक्स और डिवाइस की तस्वीर ऑनलाइन लीक हो गई है। इस लीक के जरिए फोन का डिजाइन और कलर ऑप्शन की जानकारी रिवील हुई है। Also Read - Samsung Galaxy S23 Ultra के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, 200MP कैमरा संग मिलेंगी ये सब खूबियां

Slashleaks की साइट पर Samsung Galaxy S23 Ultra के रिटेल बॉक्स की तस्वीरें लीक की गई हैं। इन तस्वीरों में रिटेल बॉक्स के साथ-साथ सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा स्मार्टफोन भी देखा जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy S23 Series की लॉन्च डेट लीक, 1 फरवरी को देगी दस्तक!

Also Read - Samsung Galaxy S23 Ultra जल्द होगा भारत में लॉन्च, BIS लिस्टिंग से मिले संकेत

#Samsung – #GalaxyS23Ultra – Alleged Samsung Galaxy S23 Ultra already up to sell at Nicaraguans retail store https://t.co/UoV0AERAAN pic.twitter.com/KH8PNf2lnj

— /LEAKS (@Slashleaks) January 21, 2023