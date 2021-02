Samsung ने Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7+ टैबलेट का नया कलर वेरिएंट किया लॉन्च, जानें कीमत

Samsung ने Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7+ टैबलेट का नया मैस्टिक नेवी कलर वेरिएंट लॉन्च किया है। नए कलर वेरिएंट के साथ Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7+ को सैमसंग ने लेटेस्ट One UI 3 के साथ लॉन्च किया है। सैमसंग ने Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7+ टैबलेट को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था। यहां हम आपको इन दोनों टैबलेट की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Samsung के इन पुराने स्मार्टफोन्स में मिलेंगे Galaxy S21 जैसे फीचर्स

फीचर्स

Samsung Galaxy Tab S7 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 11 इंच की LTPS TFT डिस्प्ले और 8000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ ही Galaxy Tab S7+ में 12.4 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले और 10090mAh की बैटरी दी गई है। सैमसंग के ये टैबलेट S Pen के साथ आते हैं तो नेचुरल राइटिंग और ड्रॉइंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। सैमसंग के ये टैबलेट Qualcomm Snapdragon 865+ चिपसेट के साथ आते हैं। इसके साथ ही इन दोनों टैबलेट में AKG क्वाड स्पीकर मिलते हैं। Also Read - Samsung Galaxy Note 21 FE जल्द हो सकता है लॉन्च, जानें क्या होंगी खूबियां

लेटेस्ट Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7+ को सैमसंग ने One UI 3 सॉफ्टवेयर के साथ पेश किया है। दोनों Galaxy Tab S7 और S7 Plus को ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया है, जिसमें 13-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइ ड एंगल कैमरा सेंसर के साथ पेश किया है। इसके साथ ही इन टैब में सैमसंग ने 8-मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है। दोनों टैब में 3.5mm का ऑडियो जैक और USB Type C पोर्ट मिलता है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth और Wi-Fi के साथ Windows 10 PC हैं। Also Read - Samsung Galaxy M21 स्मार्टफोन हुआ सस्ता, जानें इसकी नई कीमत

कीमत और ऑफर्स

Galaxy Tab S7+ और Galaxy Tab S7 को चार कलर में खरीदा जा सकत है। सैमसंग ने पहले इस टैब को मैस्टिक ब्रॉन्ज, मैस्टिक ब्लैक और मैस्टिक ब्लैक कलर में पेश किया था। अब इस टैब को नए मैस्टिक नेवी ब्लू कलर में खरीदा जा सकता Galaxy Tab S7 को 54,999 रुपये और Galaxy Tab S7+ को 69,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ऑफर्स की बात करें तो Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7+ को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Samsung.com के साथ सभी रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

ऑफर्स की बात करें तो HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर क्रमश: 9000 रुपये और 10000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसके साथ ही कीबोर्ड कवर पर 10,000 रुपये का डिस्काउंट और Galaxy Buds+ पर 7,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।