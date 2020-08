Samsung के मोस्ट इनोवेटिव 5G टैब्स भारत में 7 सितंबर से सेल के लिए होंगे उपलब्ध

दक्षिण कोरियाई स्मार्टफोन निर्मता कंपनी Samsung ने इस महीने की शुरुआत में Galaxy Unpacked इवेंट का आयोजित किया था। इस इवेंट में कंपनी ने अपने Galaxy Note 20 सीरीज के साथ-साथ अपने मोस्ट इनोवेटिव टैब्स को भी लॉन्च किया था। Samsung Galaxy Tab S7 और Tab S7+ को भारत में 7 सितंबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन टैब्स को भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon.in पर स्पॉट किया गया है। Also Read - Samsung Galaxy M31s Camera Review : कमाल की परफॉर्मेंस और कैमरा फीचर्स की भरमार

टिप्सटर ईशान अग्रवाल ने Pricebaba के साथ मिलकर अपने ट्विटर हैंडल से इन मोस्ट इनोवेटिव टैब्स के बारे में जानकारी शेयर की है। टिप्सटर के दावे के मुताबिक, इन टैब्स को 7 सितंबर से भारत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, इन इनोवेटिव टैब्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon.in और Samsung India की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। कंपनी ने इन टैब्स के भारत में सेल के लिए उपलब्ध कराने के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी शेयर नहीं की है।

Exclusive for @Pricebaba: You won't have to wait too long for Samsung Galaxy Tab S7 & S7+ to arrive in India. Pre-bookings might start soon and you can expect deliveries/sales starting 7th September.

Please Link & Credit: https://t.co/zFsVh08gOy

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 25, 2020