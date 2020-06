Samsung Galaxy Tab S7 टैबलेट की जानकारी हाल ही में एक लीक के जरिए सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि इसका डिजाइन काफी हद तक Galaxy Tab S7 जैसा ही होगा। यह भी कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy Tab S7 Plus में Galaxy Tab S7 के मुकाबले अधिक बड़ा डिस्प्ले होगा। अब यह अपकमिंग टैबलेट गीकबेंच लिस्टिंग पर स्पॉट हुआ है, जिससे इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी मिलती है।

Samsung Galaxy Tab S7 Plus को मॉडल नंबर SM-T976B के साथ स्पॉट किया गया है। साथ ही फोन को Android 10 के साथ पेश किया जाएगा। यह टैबलेट 6GB रैम के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बेंचमार्क डाटाबेस में इसके मदरबोर्ड के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसे "kona" कहा जा रहा है। इसके अलावा इसे Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा।

गीकबेंच बेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि Galaxy Tab S7 Plus में 12.4-inch डिस्प्ले होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। टैबलेट में 9,800mAh बैटरी दी जा सकती है। साथ ही टैबलेट को यूएस और यूरोप में 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस टैबलेट के बारे में और जानकारियां मिल सकती हैं।

टैबलेट में फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, साथ ही इसके बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो टॉप लेफ्ट कॉर्मर में वर्टिकली अलाइन हैं। इसके साथ ही इसमें फ्लैश का ऑप्शन भी है। GSMarena की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैस को छर्ड कैमरा सेंसर से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा इसके राइड साइड में माइक्रो एसडी/ सिम कार्ड स्लॉट, वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन होगा। टैबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है। टैबलेट में 3.5mm हेडफोन जैक होने की बात भी कही जा रही है।