Samsung Galaxy Tab S8 लाइनअप के बारे में लॉन्चिंग से पहले ही कई जानकारियां सामने आ गई हैं। Samsung जल्द ही Galaxy Tab S8 के सभी मॉडल्स को लॉन्च कर सकता है। इस सीरीज को हाल में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। इससे Samsung Galaxy Tab S8 सीरीज के सभी मॉडल्स में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। आइये, इस सीरीज की लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Samsung Galaxy Tab S8 Series Specification

हाल में Samsung Galaxy Tab S8 सीरीज को Amazon Italy पर स्पॉट किया गया है और लिस्टिंग में सभी स्पेसिफिकेशन का पता चल गया है। खबरों के अनुसार, उम्मीद से पहले ही सैमसंग अपनी इस सीरीज को यूरोप में लॉन्च कर सकता है। इस सीरीज के तहत 3 टैबलेट आएंगे। ये टैबलेट Snapdragon 8 Generation 1 चिपसेट और Android 12 से लैस होंगे।

Samsung Galaxy Tab S8+ का स्क्रीन साइज 12.4 इंच और Samsung Galaxy Tab S8 Ultra का स्क्रीन साइज 14.6 इंच हो सकता है। इसके अलावा अल्ट्रा मॉडल में डुअल सेल्फी कैमरा मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। इस सीरीज में मिलने वाली बैटरी की बात करें तो Samsung Galaxy Tab S8 में 8000mAh, Galaxy Tab S8+ में 10,090mAh की बैटरी और Samsung Galaxy Tab S8 Ultra में 11200mAh की बैटरी मिलेगी। Galaxy Tab S8 और Galaxy Tab S8+ को सिल्वर, रोज गोल्ड और ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। तीनों मॉडल S Pen सपोर्ट के साथ आएंगे। इस सीरीज के तीनों टैबलेट में 13MP का मेन कैमरा दिया जाएगा।

Samsung Galaxy Tab S8 Series Expected Launch

बता दें कि लिस्टिंग को पहले ही हटा दिया गया है। हालांकि, इससे पता चल गया है कि सैमसंग जल्द ही यूरोपीय बाजारों में इस सीरीज के टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है या तो कंपनी Samsung Galaxy S22 Series को इससे पहले लॉन्च करेगी। या फिर इसे और Galaxy Tab S8 सीरीज दोनों को साथ में लॉन्च किया जाएगा। आगे आने वाले समय में इसकी लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे अन्य जानकारियां सामने आ सकती हैं।