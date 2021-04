Samsung Galaxy Unpacked 2021 Event आज (28 अप्रैल) आयोजित हो रहा है। यह एक वर्चुअल इवेंट है। कंपनी ने कहा है कि इसमें अभी तक का सबसे पावरफुल Galaxy डिवाइस लॉन्च होगा। Galaxy Unpacked April 2021 में Galaxy Book लैपटॉप की नई रेंज पेश किए जाने की उम्मीद है। इनमें Samsung Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro और Galaxy Book Pro 360 शामिल हो सकते हैं। सैमसंग ने अभी तक अपने नए लैपटॉप लाइनअप के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स से Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro और Galaxy Book Pro 360 के बारे में कुछ डिटेल सामने आ गए हैं। Also Read - Xiaomi ला रही है 200MP कैमरे वाला स्मार्टफोन, सामने आई जानकारी

Samsung Galaxy Unpacked 2021 event livestream details

सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2021 इवेंट की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े 7 बजे होगी। सैमसंग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर इवेंट की लाइवस्ट्रीमिंग देख सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy M42 5G भारत में आज होगा लॉन्च, जानें कीमत से फीचर्स तक की डिटेल

Samsung Galaxy Book Go में मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन्स

रिपोर्ट्स की मानें, तो Galaxy Book Go में 14 इंच फुल HD डिस्प्ले मिल सकता है। इस नोटबुक में 720p वेबकैम, Windows Hello इंटिग्रेशन के साथ फिंगरप्रिंट रीडर और बैकलिट कीबोर्ड मिलने की उम्मीद है। Galaxy Book Go में Qualcomm Snapdragon 7c SoC, 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिल सकते हैं। विंडोज 10 पर आधारित इस लैपटॉप में 25W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 42.3Whr बैटरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक बार चार्ज पर यह लैपटॉप 18 घंटे तक चलेगा। Also Read - Mi QLED TV 75 हुआ लॉन्च, घर में ले सकेंगे थियेटर वाला एक्सपीरियंस

Samsung Galaxy Book Pro में क्या होगा खास?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy Book Pro दो स्क्रीन ऑप्शन में आएगा। इसमें 13 इंच और 15 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले के विकल्प होंगे। लैपटॉप में 11th जेनरेशन Intel Core प्रोसेसर मिल सकता है। गैलेक्सी बुक प्रो में Thunderbolt 4 पोर्ट्स और LTE सेल्युलर कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy Book Pro 360 में हो सकती हैं ये खूबियां

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Galaxy Book Pro 360 एक कनवर्टिबल लैपटॉप होगा। इसमें टचस्क्रीन और S Pen सपोर्ट मिल सकता है। इसके ज्यादातर स्पेसिफिकेशन्स Galaxy Book Pro वाले रहने की उम्मीद है। इस लैपटॉप में भी AMOLED डिस्प्ले और 11th जेनरेशन Intel Core प्रोसेसर दिया जा सकता है।