Samsung Galaxy Watch 5 और Galaxy Watch 5 Pro को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। इस नए स्मार्टवॉच की प्री-बुकिंग डेट सामने आ गई है। अगर आप सैमसंग के इस स्मार्टवॉच को खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसकी प्री-बुकिंग 16 अगस्त से शुरू हो रही है। सैमसंग ने हाल ही में अपने इन दोनों स्मार्टवॉच को Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 के साथ लॉन्च किया है। Also Read - Samsung Galaxy Z Flip 4 और Z Flip 3 में कितना फर्क? यहां जानें हर डिटेल

Samsung Galaxy Watch 5 Series Price

Samsung Galaxy Watch 5 की कीमत 27,999 से शुरू होती है। वहीं, Galaxy Watch 5 Pro की कीमत 44,999 रुपये से शुरू होती है। इसे 16 अगस्त से Samsung.com और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से बुक किया जा सकेगा। इसे Graphite, Sapphire और Silver कलर ऑप्शन मिलते हैं, जबकि 40mm ऑप्शन Graphite, Pink Gold और Silver कलर ऑप्शन में आता है। Also Read - 12GB RAM, 1TB स्टोरेज, 50MP कैमरा और 4400mAh बैटरी के साथ आया Samsung Galaxy Z Fold 4, तस्वीरों में देखें First Look

Samsung Galaxy Watch 5 Specifications

Galaxy Watch 5 सीरीज के तहत Samsung Galaxy Watch 5 और Samsung Galaxy Watch 5 Pro स्मार्टवॉच शामिल है। Galaxy Watch 5 में दो डिस्प्ले वेरिएंट मिलते हैं 44mm वेरिएंट में 1.4 इंच Super AMOLED Always On Display डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजल्यूशन 450×450 पिक्सल है। वहीं, 40mm वेरिएंट में 1.2 इंच Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। Also Read - Samsung Galaxy Watch 5 सीरीज और Samsung Galaxy Buds 2 Pro ईयरबड्स लॉन्च, जानें कीमत

यह वॉच Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 1.5GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलती है। 44mm वॉच की बैटरी 410mAh की है, जबकि 40mm वेरिएंट की बैटरी 284mAh है। वॉच में फास्ट चार्जिंग स्पीड दी गई है। हेल्थ सेंसर्स की बात करें, तो वॉच में Samsung BioActive सेंसर, Temperature सेंसर, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light सेंसर आदि शामिल है। साथ ही वॉच में 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H जैसी रेटिंग मिलती है।

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Specifications

प्रो वेरिएंट की बात करें, तो यह 40mm साइज के साथ आता है। इसमें 1.4 इंच Super AMOLED Always On Display डिस्प्ले दिया गया है। यह वॉच Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 1.5GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलती है। वॉच की बैटरी 590mAh की है।

हेल्थ सेंसर्स की बात करें, तो वॉच में भी Samsung BioActive सेंसर, Temperature सेंसर, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light सेंसर आदि शामिल है। साथ ही वॉच में 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H जैसी रेटिंग मिलती है।