Google ने कुछ वक्त पहले अनाउन्स किया था कि यह सैमसंग के साथ WearOS को लेकर पार्ट्नरशिप कर रहा है। कम्पनी ने इसकी झलक तो दिखाई मगर किसी नए हार्डवेयर प्रोडक्ट का ऐलान नहीं किया। मगर उम्मीद है कि आने वाले Mobile World Congress 2021 इवेंट पर WearOS पर बनी हुई Samsung Galaxy Watch का अनाउन्स्मेंट हो। Also Read - Flipkart Sale: 7000mAh बैटरी, 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM वाले Galaxy F62 पर धांसू ऑफर, 12 हजार रुपये सस्ते में खरीदें

इस बार का Mobile World Congress एक फिजिकल इवेंट होगा मगर बहुत सारी कम्पनियों ने यह फैसला किया है कि वो अपना इवेंट ऑनलाइन ही रखेंगी। इन कम्पनियों में सैमसंग भी शामिल है। Also Read - PUBG Mobile में की गई ये गलती पड़ेगी भारी, बैन हो सकता है अकाउंट

MWC के वर्चुअल अजेंडा में “Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security” नाम का एक सेशन होगा। इसके नाम से काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि इस इवेंट पर Samsung Galaxy Watch लॉन्च होगी। यह सेशन सोमवार, 28 जून 2021 को होगा। Also Read - Google ने पेश किया Paced Walking फीचर, आपकी सेहत का रखेगा पूरा ख्याल

एक जाने माने टिप्स्टर के मुताबिक Samsung की नई Galaxy Watch गूगल के WearOS सिस्टम पर चलेगी। इस टिप्स्टर ने यह भी बताया था कि सैमसंग का यह प्रोडक्ट साल के दूसरे हिस्से में लॉन्च होगा। इस वजह से यह टाइमिंग MWC के साथ ही बैठ रही है।

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. New 5nm processor

3. 2D glass (not 2.5D)

4. Bezel narrowed

5. Excellent frame texture, suspected to be titanium alloy

— Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021