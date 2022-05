Samsung Galaxy Z Flip 4: ऐसा दिखेगा सैमसंग का नया फोल्डेबल फ्लिप फोन

सैमसंग इस साल अगस्त में Unpacked इवेंट पर नए Galaxy Z Fold और Galaxy Z Flip डिवाइस पेश कर सकता है। कंपनी Fold 3 और Flip 3 फोल्डेबल डिवाइस के सक्सेसर के रूप में Fold 4 और Flip 4 डिवाइस पेश कर सकती है। मगर कंपनी की तरफ से इन डिवाइस के बारे में जानकारी आने से पहले ही Samsung Galaxy Z Flip 4 का फर्स्ट लुक लीक हो गया है।

91Mobiles ने @Onleaks (Steve H McFly) के साथ मिलकर सैमसंग के आने वाले फ्लिप डिवाइस के रेंडर और 360-डिग्री वीडियो शेयर किए हैं। इस डिवाइस की डिजाइन फ्लिप 3 जैसी ही है, लेकिन यहां पर कुछ बदलाव भी नजर आ रहे हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Samsung Galaxy Z Flip 4 में पुराने फ्लिप डिवाइस की तरह ही एक एक फ्लिप-स्टाइल फॉर्म फैक्टर है, जो इसे बीच से मोड़ता है। बैक पर दो कैमरा सेंसर और LED फ्लैश मौजूद हैं। कैमरा मॉडयूल से होकर एक कांट्रैस्ट स्ट्रिप गुजर रही है। इसी में एक सेकंडरी स्क्रीन भी मौजूद है।

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip4! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

