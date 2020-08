लॉन्चिंग से पहले सामने आई Samsung Galaxy Z Fold 2 की कीमतें, Galaxy Fold से होगा सस्ता

Samsung Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले कीमत लीक हो गई हैं। रिपोर्टस की माने तो सैमसंग का अपकमिंग Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन की कीमत के मामले में Galaxy Fold से सस्ता हो सकता है। Samsung Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन की कीमत कंपनी वेबसाइट के जरिए लीक हुई है। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold सीरीज में जल्द लॉन्च हो सकते हैं तीन नए फोन

टेकरडार ने टिपस्टर Max Weinbach के हवाले से बताया है कि अपकमिंग Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन की कीमत यूनाइटेड किंग्डम (UK) में 1,799 यूरो हो सकती है। यह जानकारी सैमसंग के UK की वेबसाइट पर स्पॉट की गई है। Also Read - Samsung के मोस्ट इनोवेटिव 5G टैब्स भारत में 7 सितंबर से सेल के लिए होंगे उपलब्ध

इस तरह से सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन अपने पहले वर्जन के मुकाबले 100 यूरो सस्ता हो सकता है। सैमसंग के दूसरे जेनेरेशन का फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 2 को कंपनी 1 सितंबर को लॉन्च करेगी। लीक रिपोर्टस की माने तो सैमसंग Galaxy Z Fold 2 के साथ तीन अन्य फोल्डेबल डिवाइसेस – Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Fold S लॉन्च कर सकती है। Also Read - Samsung Galaxy M31s Camera Review : कमाल की परफॉर्मेंस और कैमरा फीचर्स की भरमार

Galaxy Z Fold 2 will cost £1,799.00 in the UK. Samsung’s pre-order page is already live. Confirms September 17th shipping date and September 18th release. https://t.co/HpkErtigWJ

