Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 की भारतीय कीमत लीक

Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 के हाल ही में आए रेंडर्स से फोन्स में मिलने वाले खास फीचर्स के बारे में पता चल गया है। अब कंपनी के इन दोनों अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन की कीमत के बारे में भी जानकारी मिली है।

91Mobiles के अनुसार, लीकर Yogesh Brar ने इन फोन की भारतीय कीमत बताई है। ये पहले भी कई फोन्स की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दे चुके हैं, जो बिल्कुल सही निकली है। Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 दोनों ही थोड़े महंगे फोन्स हो सकते हैं। हालांकि, Galaxy Z Flip सबसे किफायती फोल्ड होने वाला फोन हो सकता है। इनकी कीमत की डिटेल नीचे दी गई है।

Samsung Galaxy Z Fold 3 and Galaxy Z Flip 3 Expected Price in India

Brar के अनुसार, Galaxy Z Fold 3 को भारत में 1,35,000 रुपये में उतारा जा सकता है। इसकी MRP 1,49,990 रुपये होगी। Galaxy Z Flip 3 की रिटेल प्राइज 80,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक हो सकती है। Fold 3 अपने Predecessor से सस्ता होगा, जिसे भारत में 1,49,990 रुपये में लॉन्च किया गया था। अब यह 1,34,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। Flip 3 भारत में सबसे किफायती दाम में लॉन्च होने वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा।

Evan Blass ने भी कुछ समय पहले फोन्स की कीमत की जानकारी दी थी। इनके मुताबिक Z Fold 3 की शुरुआती कीमत €1,899 (लगभग 1,67,000 रुपये) और Galaxy Z Flip 3 की कीमत €1,099 (लगभग 1,00,000 रुपये) हो सकती है।

भारत में शुरू हुई इनकी बुकिंग

Twitter leaker Abhishek Yadav के अनुसार, ग्राहक Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 को आज से भारत में प्री बुक कर सकते हैं। हालांकि, अभी Samsung की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। Cellular World नाम के किसी थर्ड-पार्टी रिटेलर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए प्री-बुकिंग की घोषणा की है। इस कारण लोगों को अभी आधिकारिक वेबसाइट पर प्री बुकिंग शुरू होने का इंतजार करना चाहिए। कंपनी इन दोनों फोन्स को 11 अगस्त को लॉन्च करेगी।

[ Exclusive ] Now you can pre-book Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 at Samsung Indian 🇮🇳 outlets.#Samsung #Galaxy #ZFold3 #ZFlip3 pic.twitter.com/c39Tq6aJp0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 3, 2021

Samsung Galaxy Z Fold 3 फोन में 7.70 इंच का प्राइमरी डिस्प्ले और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। यह S Pen सपोर्ट के साथ आ सकता है। फोन Phantom Green, Phantom Silver और Phantom Black कलर में लॉन्च हो सकता है। वहीं, Galaxy Z Flip 3 स्मार्टफोन Phantom Black, Dark Blue, Gray, White, Cream, Green, Light Pin और Lavender कलर में आ सकता है।