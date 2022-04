108MP कैमरा के साथ लॉन्च होगा Samsung Galaxy Z Fold 4! मिलेगा यह चिपसेट

Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल फोन Samsung Galaxy Z Fold 4 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पिछले काफी समय से इसको लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं और अब एक लेटेस्ट लीक में स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में पता चला है। Also Read - 4GB RAM, 25W फास्ट चार्जिंग, HD कैमरा, Windows 11 Home के साथ आया Samsung Galaxy Book Go लैपटॉप, देखें First Look

सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन को अगस्त, 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। पहली आई लीक्स में बताआ गया था कि इस स्मार्टफोन में वही कैमरा सेटअप मिलेगा, जो Samsung Galaxy S22 Series में दिया गया है। आइये, जानें कैसा होगा अपकमिंग फोल्डेबल फोन का कैमरा सेटअप। Also Read - Samsung Galaxy M53 5G इस दिन भारत में होगा लॉन्च, मिलता है 108MP का कैमरा

Samsung Galaxy Z Fold 4 Camera Setup

Tipster Dohyun Kim के अनुसार, Samsung Galaxy Z Fold 4 में 108MP का मेन कैमरा मिलेगा। इस महीने की शुरुआती में आई रिपोर्ट में बताया गया था कि इस फोन में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 10MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। बता दें कि Samsung Galaxy S22 series में भी 3X ऑप्टिकल सेंसर मिलता है। Also Read - Samsung Galaxy M53 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, जानें क्या होगा इसमें खास

Galaxy Z Fold 3 से तुलना करें तो इसमें 12MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन के फ्रंट में 10MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। नए Galaxy Z Fold 4 में भी डिस्प्ले कैमरा के तहत एक उच्च-रिजॉल्यूशन मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्मार्टफोन को Snapdragon 8 Gen 1+ चिपसेट को उतारे जाने की उम्मीद है। फोन पहले आए कंपनी के फोल्डेबल फोन से हल्का और पतला हो सकता है।

फोन में नहीं मिल सकता है S Pen स्लॉट

कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग का अपकमिंग फोल्डेबल फोन Stylus के लिए स्लॉट के साथ आने वाला पहला फोल्डेबल फोन होगा। हालांकि, हालिया खबरों की मानें तो इसमें S pen स्लॉट नहीं मिलेगा।

इसके अलावा स्मार्टफोन में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही इसकी लॉन्चिंग डेट की जानकारी भी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आगे आने वाले समय में इस संबंध में जानकारियां शेयर कर सकते हैं।

बता दें कि कल यानी 22 अप्रैल को भारत में कंपनी नया 5G फोन Samsung Galaxy M53 5G लॉन्च करने वाली है। इसमें 108MP का मेन कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और की शानदार फीचर्स मिलेंगे। फोन की कीमत तो कल लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी।