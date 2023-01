Samsung Galaxy Z Fold 5 के फीचर्स आए सामने, मिलेगा Qualcomm का नया प्रोसेसर!

Samsung के अगले फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 5 के बारे में नई लीक सामने आई है। इस साल लॉन्च किए जाने वाले इस फोल्डेबल फोन में नया 4nm प्रोसेसर मिल सकता है। इसके अलावा फोन में Galxy Note सीरीज का खास फीचर भी मिलेगा। सैमसंग के अपकमिंग फोल्डेबल फोन के साथ फ्लिप फोन भी लॉन्च होगा। हालांकि, सैमसंग के अपकमिंग फोल्डेबल फोन को लेकर कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ Samsung Galaxy A14 5G लॉन्च, तस्वीरों में देखें फोन का First Look

वियतनाम की एक वेबसाइट Pixel की रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy Fold 5 में Qualcomm का नया 4nm प्रोसेसर Snapdragon 985 5G का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावाा इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन में S-Pen मिल सकता है। हालांकि, क्वालकॉम ने अपने इस 4nm प्रोसेसर को फिलहाल लॉन्च नहीं किया है। हालांकि, पहले जो इस फोन के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक, इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिल सकता है।

Samsung Galaxy Z Fold 5 के फीचर्स!

Galaxy Z Fold 5 के बारे में सामने आई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन पिछले साल आए Galaxy Z Fold 4 के मुकाबले मोटा होगा। फोन में 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है। फोन की बैटरी और चार्जिंग आदि के बारे में फिलहाल डिटेल सामने नहीं आया है। इसे साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। फोन में 50MP का ISOCELL GN3 प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में एक अल्ट्रा वाइड और एक डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का कैमरा मिलेगा।

दक्षिण कोरियाई कंपनी अगले महीने यानी फरवरी में प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S23 सीरीज को लॉन्च करेगी। इस सीरीज में Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra लॉन्च किए जाएंगे। सैमसंग की यह अपकमिंग सीरीज 200MP कैमरा के साथ आएगी। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा। यही नहीं, फोन में 12GB RAM और 1TB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है।