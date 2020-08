भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में इस साल की दूसरी तिमाही में शिपमेंट में गिरावट देखने को मिली है। आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन की 182 लाख यूनिट्स शिप्ड हुई हैं। इस दौरान शाओमी इस सेगमेंट में सबसे ऊपर बनी हुई है, जबकि वीवो और सैमसंग (Samsung) के स्थान में परिवर्तन हुआ है। साउथ कोरियन ब्रांड सैमसंग (Samsung) को इस दौरान फायदा हुआ है और वह दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। जबकि वीवो तीसरे नंबर पर आ गई है और इसके बाद रियलमी और ओप्पो हैं। स्मार्टफोन की शिपमेंट में गिरावट का कारण कोरोना वायरस महामारी है। Also Read - Samsung Galaxy M51 का सपोर्ट पेज हुआ लाइव, जानिए क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स

Samsung को हुआ फायदा

सैमसंग (Samsung) को इस दौरान लोकल प्रोडक्शन लाइन अप के कारण फायदा मिला है। शाओमी ने इस दौरान 54 लाख यूनिट्स शिप की हैं, जबकि सैमसंग के यूनिट्स की संख्या 48 लाख, वीवो की 32 लाख रही है। रियलमी ने इस दौरान 17.8 लाख यूनिट्स शिप की है। लेकिन सबसे ज्यादा सैमसंग की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि चीनी ब्रांड को नुकसान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण भी हुआ है। Also Read - Mi Beard Trimmer 1C की फ्लैश सेल, यहां से खरीद सकते हैं Your Salon At Home किट

आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद लो-एंड और मिड रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन की मांग बढ़ेगी। मार्च के बाद लोगों ने स्मार्टफोन पर खर्च करना कम किया है, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि तीसरी तिमाही में स्थिति बेहतर होगी। यह बदलाव इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि मोबाइल ब्रांड्स इस दौरान प्रोडक्शन साइकिल कैसे मैनेज करती हैं। जिस पर कम मैनपावर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। Also Read - Xiaomi Mi 10 Ultra फोन 16GB रैम, 512GB स्टोरेज के साथ 11 अगस्त को होगा लॉन्च, जानें डिटेल्स!

रिपोर्ट के मुताबिक जहां इस दौरान स्मार्टफोन की मांग बढ़ेगी, वहीं स्मार्टफोन ब्रांड्स को डिमांड पूरी करने और सप्लाई को बैलेंस करना होगा। पिछले साल सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी एम सीरीज पेश की थी, जिसका कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में कंपनी ने कई नए स्मार्टफोन जोड़े हैं, जो कम बजट में एक आकर्षक फीचर वाला स्मार्टफोन लोगों को मुहैया कराती है।