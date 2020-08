Samsung ने लॉन्च किए Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7 Plus, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशंस

Samsung ने अपने एनुअल अनपैक्ड इवेंट में नए गैजेट एनाउंस किए हैं। Samsung के आज लॉन्च इवेंट में कंपनी ने Galaxy Note 20 सीरीज के स्मार्टफोन के साथ साथ दूसरे डिवाइसेज भी लॉन्च किए हैं। आज इस इवेंट में Galaxy Tab S7 और Galaxy Tab S7 Plus डिवाइस को लॉन्च किया है। Galaxy Tab S7 और S7 Plus टैबलेट के फीचर्स की बात करें तो इन्हें 5G Snapdragon 865 Plus चिपसेट के साथ पेश किया है। सैमसंग ने इस लेटेस्ट टैबलेट को पहले लॉन्च किए टैब के डिजाइन और S Pen के लिए मैग्नेटिक स्लॉट के साथ पेश किया है। सैमसंग ने Galaxy Tab S7 सीरीज को Wi-Fi ओनली, Wi-Fi + 4G और Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया है। Also Read - Samsung ने लॉन्च की Galaxy Watch 3 स्मार्टवॉच और Galaxy Buds Live, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशंस

Samsung Galaxy Tab S7 टैबलटेट का 6GB RAM + 128GB मॉडल को 699 यूरो (करीब 62,000 रुपये) में पेश किया है। इसका दूसरा वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज को 779 यूरो (करीब 69,100 रुपये) में पेश किया है। इसके साथ Galaxy Tab S7 4G का बेस वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज को 799 यूरो (करीब 70,900 रुपये) और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज को 879 यूरो (करीब 78,000 रुपये) में पेश किया है।

Samsung Galaxy Tab S7+ का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 899 यूरो (करीब 79,700 रुपये) के साथ और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन 979 यूरो (करीब 86,800 रुपये) में पेश किया है। इसके साथ ही Galaxy Tab S7+ का 5G मॉडल का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज को 1,099 यूरो (करीब 97,500 रुपये) में पेश किया है। इसके साथ ही टॉप एंड 5G मॉडल 8GB RAM + 256GB स्टोरेज को 1,179 यूरो (करीब 1,04,600 रुपये) में पेश किया है।

सैमसंग के लेटेस्ट टैब्स को Mystic Black, Mystic Bronze, और Mystic Silver कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। इसकी सेल सलेक्टेड मार्केट 21 अगस्त से शुरू होगी। सैमसंग ने फिलहाल इंडिया में अपने लेटेस्ट टैब की कीमत और उपलब्धता को लेकर जानकारी शेयर नहीं की है।

सैमसंग ने नए Galaxy Tab S7 को लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 865 Plus चिपसेट केसाथ Adreno 650 GPU के साथ पेश किया है। सैमसंग के दोनों वेरिएंट को 6GB RAM के साथ पेश किया गया है। Galaxy Tab S7 को 11-inch Super AMOLED डिस्प्ले और tab S7 Plus को 12.4-inch डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है।

दोनों Galaxy Tab S7 और S7 Plus को ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया है, जिसमें 13-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइ ड एंगल कैमरा सेंसर के साथ पेश किया है। इसके साथ ही इन टैब में सैमसंग ने 8-मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है। सैमसंग ने Galaxy Tab S7 स्मार्टफोन में 7040mAh बैटरी और Galaxy Tab S7 Plus में 10,090mAh की बैटरी दी है। दोनों टैबलेट को 45W फास्ट चार्ज के साथ पेश किया है। Samsung ने इन टैबलेट में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया है।

