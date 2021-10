Samsung ने कल लॉन्च हुए Apple के नए प्रोडक्ट MacBook Pro और AirPods 3 का मजाक उड़ाया है। कंपनी ने इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का सहारा लिया है। सैमसंग ने कई ट्वीट के जरिए एप्प्ल का मजाक उड़ाया है। कल यानी 18 अक्टूबर को Apple ने Unleashed Event आयोजित किया था। Also Read - Apple AirPods 3 लॉन्च होने के बाद कम हुए AirPods 2 के दाम, जानें नई कीमत

इसमें कंपनी ने नए MacBook Pro के दो वेरिएंट और AirPods 3 के साथ अन्य कई चीजें पेश की हैं। इन्हीं प्रोडक्ट का मजाक Samsung Mobile US ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट @SamsungMobileUS से ट्वीट करके उड़ाया है। आइये, जानें क्या है पूरी खबर।

कंपनी ने सबसे पहले अपने ट्वीट में AirPods के डिजाइन का मजाक बनाया है। उसने अपने ट्वीट में कहा कि इसमें अभी भी छोटी डेंगली चीज दी गई है। डेंगली थिंग का मतलब AirPods की पतली डंडी से है।

When the headphones still have the little dangly thing <<<<<<

