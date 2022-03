Samsung कंपनी आने वाले दिनों में अपने सस्ते स्मार्टफोन के साथ भी चार्जर देना बंद कर सकती है। ट्विटर पर एक टिप्सटर ने यूरोपियन मोबाइल रिटेलर का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। टिप्सटर के मुताबिक, हाल ही में पेश हुए Samsung Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 और Galaxy M33 स्मार्टफोन्स के साथ कंपनी इन-बॉक्स चार्जर नहीं देगी। Also Read - Samsung Galaxy S22, S21, S20 और S10 सीरीज हुए Geekbanch पर 'बैन', जानें वजह

टिप्सटर द्वारा पोस्ट की गई ट्वीट के मुताबिक, यूरोपियन मोबाइल रिटेलर ने कंफर्म किया है कि Samsung हाल में लॉन्च हुए और आने वाले स्मार्टफोन के साथ इन-बॉक्स चार्जर नहीं देगी।



European mobile retailers have confirmed that, all these recently launched and upcoming #Samsung smartphones will not come with the in-box charger 😬 pic.twitter.com/qlrDX2hNfF

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 5, 2022