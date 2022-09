Samsung ने फिर उड़ाया iPhones का मजाक, नए विज्ञापन में ऐसे उड़ाई खिल्ली

Samsung ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐड शेयर की है। इस ऐड में सैमसंग ने अपने Galaxy Z Flip 4 को केवल प्रमोट ही नहीं किया बल्कि इस ऐड के जरिए इन-डायरेक्टली Apple के iPhone लाइनअप पर तंज भी कसा गया है। बता दें, Apple ने 7 सितंबर को Far Out इवेंट के दौरान नई iPhone 14 सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iphone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं। एप्पल लॉन्च के बाद Samsung ने यह एड 8 सितंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। Also Read - 64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy M52 5G फोन को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा शानदार Discount

Samsung की इस लेटेस्ट ऐड में देखा जा सकता है कि एक कैरेक्टर अपनी दोस्त को Samsung Galaxy Z Flip 4 दिखा रही होती है, जिसके बाद Elena नाम का कैरेक्टर यह कहता है कि ‘मैं कभी सैमसंग में स्विच नहीं करूंगी, आई लव माई फोन।’ हालांकि, उसके दिमाग में सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 का ऐसा खुमार चढ़ता है कि उसे हर जगह फ्लिप चीजें ही नजर आने लगती है। एड के अंत में दिखाया जाता है कि Elena अपने आईफोन से सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 को तुरंत ऑर्डर कर देती है। Also Read - Samsung Galaxy Wide 6 फोन 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन



आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि सैमसंग ने एप्पल के आईफोन का मजाक उड़ाया हो। इससे पहले भी सैमसंग ने एक अन्य ऐड शेयर की थी। इस एड में भी सैमसंग के नए Galaxy S22 Ultra और Galaxy Z Flip 4 दिखाए गए थे। Also Read - Samsung के नए ऐड ने Apple की बढ़ाई 'टेंशन', iPhone 14 का लॉन्च से पहले उड़ाया मजाक

इसमें कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन के इनोवेटिव फीचर्स, कैमरा कैपेबिलिटीज आदि का जिक्र करती है। लेकिन इतना ही नहीं… इस ऐड के जरिए Apple Event को भी ट्रोल करते हुए एक टैगलाइन शेयर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि “This innovation is not coming to an iPhone near you”।

iPhone 14 Series

आपको बता दें, 7 सितंबर को Apple ने Far Out इवेंट आयोजित किया था। इस इवेंट में एप्पल के कई प्रोडक्ट्स पेश किए गए, जिसमें सबकी निगाहें आईफोन 14 सीरीज पर थी। इस सीरीज में कंपनी ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iphone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए हैं।

इनमें कुछ फीचर्स तो पुराने आईफोन्स जैसे ही हैं, लेकिन कुछ फीचर्स पहली बार पेश किए गए हैं। iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में 48MP का मेन कैमरा मिलेगा। iPhone 14 Series के सभी मॉडल में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर मिलता है।