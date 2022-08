गूगल ने पिछले साल अपनी Pixel 6 सीरीज के साथ कई सारे नए फीचर्स पेश किए थे, जिनके पीछे Google Tensor चिपसेट की प्रोसेसिंग पावर मौजूद थी। गूगल ने इस चिप को इन-हाउस डिजाइन किया था, लेकिन कंपनी ने इसे बनाने के लिए Samsung की मदद ली थी। अब ऐसा लगता है कि यह साझेदारी भविष्य में भी जारी रहेगी। Also Read - Samsung डुअल स्क्रीन वाले फोन की कर रहा तैयारी, पिछले हिस्से पर भी होगा ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले!

एक खबर के मुताबिक, Samsung इस वक्त अगली पीढ़ी के Google Tensor चिप को टेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यह Pixel 7 लाइनअप के साथ आने वाला सेकंड-जेनरेशन टेंसर चिप नहीं, बल्कि 2023 के Pixel 8 लाइनअप के साथ आने वाला थर्ड-जेनरेशन टेंसर चिप है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google ने MEITY के साथ मिलकर बनाया ऑनलाइन सेफ्टी का मास्टर प्लान, साइबर क्राइम से ऐसे मिलेगी छुट्टी!

Google Pixel 7 का लॉन्च बस कुछ हफ्ते दूर है। यह डिवाइस सेकंड-जेन Google Tensor चिप से लैस होगा। इस स्मार्टफोन की टेस्टिंग यूनिट काफी वक्त से बाहर है, इस वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है कि सैमसंग अब इस डिवाइस में लगे हुए चिपसेट को टेस्ट करे। Also Read - Loan App Scam: Google ने प्ले स्टोर से 2000 से ज्यादा फ्रॉड लोन ऐप्स को किया ब्लॉक

गैलेक्सीक्लब की खबर के मुताबिक, ऐसा लगता है कि Samsung इस वक्त तीसरी पीढ़ी के टेंसर चिप को टेस्ट कर रहा है, जो अगले साल लॉन्च होने वाले Google Pixel 8 लाइनअप के साथ आएगा।

Have you met #Pixel6a?

🔒 Fast and secure with Google Tensor and Titan M2

📸 Take better photos with Magic Eraser, Night Sight & Real Tone

🔋Lasts up to 72 hours with Extreme Battery Saver*

—all starting at $449.

Order yours from the Google Store today: https://t.co/Nx9ssvJSiu pic.twitter.com/KQjwNhrTVH

— Made By Google (@madebygoogle) July 28, 2022