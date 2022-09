Samsung ने iPhone 14 Series के लॉन्च से पहले Apple की टेंशन बढ़ा दी है। कंपनी ने अपने नए ऐड में नए iPhone का मजाक उड़ा है। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने 31 सेकेंड के ऐड में सैमसंग के फ्लैगशिप फोन के कैमरा इनोवेशन का जिक्र किया है और कहा है कि आपको यह फीचर जल्दी किसी iPhone में नहीं मिलने वाला है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है कि Samsung ने Apple का मजाक उड़ाया हो। इससे पहले भी कई बार नए आईफोन के बाजार में आने से पहले दक्षिण कोरियाई कंपनी ने एप्पल को ट्रोल किया है। Also Read - OnePlus 10R की कीमत में मिल रहा iPhone 11, Flipkart पर मची है लूट!

Samsung के इस नए ऐड में Galaxy S22 Ultra और Galaxy Z Flip 4 देखे जा सकते हैं। इसमें कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन के इनोवेटिव फीचर्स, कैमरा कैपेबिलिटीज आदि का जिक्र किया है। यही नहीं, इस ऐड में आपको Apple Event को भी ट्रोल किया गया है और कहा गया है कि अपकमिंग iPhone 14 में यह इनोवेशन नहीं मिलेगा। कंपनी के ऐड का टैगलाइन “This innovation is not coming to an iPhone near you” मेंशन है। Also Read - Samsung Galaxy A04s की लीक डिटेल आई सामने, वेबसाइट पर दिखी फोन की पहली झलक

सैमसंग अपने ऐड में iPhone को ट्रोल करते हुए बता रहा है कि कंपनी अपने Galaxy S22 Ultra में iPhone के मुकाबले बेहतर रेजलूशन वाला कैमरा ऑफर कर रही है। इसके अलावा ऐड में अपने फ्लैगशिप फोन में मिलने वाला Moonshoot फीचर को भी हाईलाइट किया है। इसके अलावा अपने ऐड में दक्षिण कोरियाई कंपनी एप्पल को ट्रोल करते हुए कहती है कि आप अपकमिंग iPhone में इनोवेशन की उम्मीद कर रहे हैं, जो जल्द नहीं मिलने वाला है। Also Read - Apple iPhone 14 Pro की पंच-होल स्क्रीन कर सकती है निराश, जानें वजह

Samsung का Apple को ट्रोल करने वाला वीडियो

Samsung ने इससे पहले भी iPhone X के लॉन्च के बाद एप्पल को ट्रोल कर चुकी है। कंपनी ने Apple iPhone X से हैडफोन जैक हटाने को ट्रोल किया था। हालांकि, अब सैमसंग के मिड और फ्लैगशिप डिवाइसेज में हैडफोन जैक नहीं मिलता है। इसके बाद जब एप्पल ने iPhone के बॉक्स से चार्जर हटाया था, तब भी सैमसंग ने उसका मजाक उड़ाया था। अब दोनों ही कंपनियां फोन के साथ चार्जर नहीं दे रही हैं। इस साल लॉन्च हुए सैमसंग के कई मिड और बजट फोन में भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा।

सैमसंग और एप्पल के अलावा चीनी कंपनियां भी एक-दूसरे को ट्रोल करती रहती है। पिछले साल Realme और POCO एक-दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्रोल कर रहे थे। वहीं, Redmi ने अपनी K 20 Series के लॉन्च के समय OnePlus का मजाक उड़ाया था।