samsung 200mp camera: गजब! आ रहा 200MP कैमरा वाला स्मार्टफोन

samsung 200mp camera : Samsung Galaxy S21 सीरीज के लॉन्च में अब काफी कम दिन बचे हैं। सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज का हाई-एंड स्मार्टफोन को लेकर खबरें हैं कि इस फोन के कैमरा सेंसर को पिछले साल लगे 108MP से अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इन दिनों मेगापिक्सल वाले कैमरा सेंसर पर काम कर रहा है। इस कैमरा सेंसर को जल्द ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में दिया जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy S20 Series Price cuts : सैमसंग ने Galaxy S20 सीरीज की कीमतें 15 हजार रुपये तक घटाईं, ये हैं नई कीमतें

पॉपुलर लीकस्टर Ice Universe ने ट्वीट कर बताया है कि साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग इस साल नया इनोवेटिव कैमरा सेंसर लॉन्च कर सकता है। यह नया कैमरा सेंसर कंपनी के ISOCELL ब्रांड के तहत लॉन्च किए जाएंगे। 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ साथ कंपनी और भी कैमरा सेंसर लॉन्च करेगी। पिछली कुछ रिपोर्टस की बात करें तो सैमसंग 600 मेगापिक्सल स्मार्टफोन इमेज सेंसर पर भी काम कर रहा है। सैमसंग के 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के लीक रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सेंसर जल्द लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Oppo Find X3 Lite जल्द हो सकता है लॉन्च, Reno 5 को होगा रीब्रांड वर्जन

Samsung ISOCELL will launch many innovative sensors in 2021.

200MP is coming soon. Also Read - Samsung Galaxy Chromebook 2 स्टायलस और QLED डिस्प्ले के साथ जल्द होगा लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशंस

— Ice universe (@UniverseIce) January 9, 2021