Samsung का अपकमिंग One UI 3.0 जल्द होगा लॉन्च, सामने आए कई फीचर्स

स्मार्टफोन्स के लिए अपने नए यूजर इंटरफेस को रोल आउट करने पर काम कर रहा है। कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्च से पहले कुछ सलेक्टेड मार्केट में की पब्लिक टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही Samsung ने नए यूजर इंटरफेस के फीचर्स और इप्रूवमेंट्स को लेकर जानकारी शेयर की है।

Samsung ने बताया है कि One UI 3.0 के Quick पैनल को रिडिजाइन किया गया है जो कि को काफी नई सहूलिय देता है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन पैनल में भी कंपनी ने सुधार किए हैं जिससे फोन लॉक होने पर भी यूजर्स फीचर्स को एक्ससे कर पाएंगे। इसके साथ ही कई एप्लिकेशन के मैजेस का अच्छा व्यू मिलता है।

Samsung ने अपने डायनेमिक स्क्रीन लॉक को भी इंप्रूव किया है, जिसमें यूजर जितनी बार फोन को अनलॉक करेंगे लॉक स्क्रीन इमेज चेंज हो जाएगी। Arena के मुताबिक अपडेट वर्जन में हाई रेज्यूलेशन की फोटोज 10 कैटेगरी से मिलेंगी।

सैमसंग ने अपने नए कस्टमाइज ओएस पर पूरा फोकस फोल्डेबल स्मार्टफोन पर रखा है। इसमें मल्टी एक्टिव विंडो को कंपनी ने पहले के मुकाबले काफी अपडेट किया है। यह फीचर फिलहाल Z Fold, Fold 2, Galaxy S7 और Tab S7 Plus में उपलब्ध है। इसके साथ, Dual और Rear Cam Selfie जैसे फीचर Galaxy Fold में नए One UI 3.0 में मिलेंगे। यह फीचर सेकेंड जेनेरेशन Fold 2 स्मार्टफोन में पहले से मौजूद है।

Samsung का One UI 3.0 में फुल स्क्रीन वीडियो कॉल फीचर भी दिया जाना है। इस फीचर में मास्क को भी शामिल किया गया है, जो .5 में शामिल है।

Samsung की वेबसाइट के मुताबिक One UI 3.0 को नवंबर महीने या फिर अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। खबरों की माने तो Samsung के फ्लैगशिप और सीरीज के नए यूजर इंटरफेस का अपडेट सबसे पहले मिल सकता है। Samsung ने फिलहाल इस UI के लॉन्च डेट और यह अपडेट किन स्मार्टफोन के लिए जारी किया जाएगा इसे लेकर ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है।