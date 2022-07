Shiba Inu ने अनाउंस किया नया Visa Card, इस्तेमाल करने पर बर्न होंगे SHIB टोकन

क्रिप्टोकरेंसी Shiba Inu ने एक नया Visa Card कार्ड अनाउंस किया है। इस कार्ड की मदद से पेमेंट करने पर SHIB टोकन बर्न होंगे। क्रिप्टोकरेंसी को बर्न करने का मतलब है कि टोकन को स्थायी रूप से एक ऐसे डेड अड्रेस या क्रिप्टो वॉलेट में भेजा जाता है जहां से यह वापस सर्कुलेशन में नहीं आ सकता है। Also Read - Top Cryptocurrency Prices: Bitcoin 15 लाख तक लुढ़का, Ethereum पहुंचा 85 हजार रुपये

किसी क्रिप्टोकरेंसी को बर्न करना आमतौर पर उस कॉइन के निवेशकों के लिए फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असीमित सप्लाई या हाई इंफ्लेशन रेट वाले टोकन के मुकाबले एक दुर्लभ क्रिप्टोकरेंसी को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, किसी क्रिप्टो की निश्चित या कम आपूर्ति इस बात की गारंटी नहीं देती है कि कॉइन की कीमत बढ़ेगी। Shiba Inu के बर्न होने का नतीजा देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।

Shiba Inu के नए बर्न Visa Card के बारे में जानकारी Shiba Inu Burn Tracker ट्विटर अकाउंट Shibburn के जरिए आई है। यहां पर एक 6 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें इस कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें एक नारंगी रंग का वीजा कार्ड नजर आ रहा है, जिसपर SB लिखा हुआ है। वीडियो में लिखा हुआ है कि यह कार्ड जल्द ही आएगा।

Shibburn is going in a new direction. #shib #shibarium pic.twitter.com/IzcQMtvs6P

— Shibburn (@shibburn) July 24, 2022