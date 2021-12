Shiba Inu ने Bitcoin और Ether को पछाड़ा, बनी सबसे पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी

मीम बेस्ड डॉग कॉइन Shiba Inu इस साल (2021) की सबसे पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी बनी है। इंटरनेशनल मार्केट ट्रैकर CoinMarketCap के मुताबिक, Shiba Inu ने Bitcoin, Ether और Dogecoin को पछाड़ दिया है और साल 2021 में दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बन गई है। Shiba Inu का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20 अरब डॉलर (लगभग 1,50,120 करोड़ रुपये) का है। इसके साथ ही यह कॉइन वैल्यूएशन के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन जाती है। Also Read - Ola S1 से लेकर Simple One तक ये हैं साल 2021 में लॉन्च हुए Top 5 Electric Scooter, देखिए पूरी लिस्ट

Shiba Inu की कीमत

इस साल अक्टूबर में SHIB टोकन में 216 फीसदी का उछाल महज एक हफ्ते में आया है, जिसके बाद यह करेंसी अब तक की सबसे ज्यादा कीमत 0.000088 डॉलर (लगभग 0.0066 रुपये) पर पहुंच गई। फिलहाल SHIB के टोकन की ट्रेडिंग 0.00003823 डॉलर (लगभग 0.0029 रुपये) पर हो रही है। CoinMarketCap ने ट्वीट करते हुए '2021 Wrap Up' पोस्ट में बताया पॉपुलैरिटी इंडेक्ट में Shiba Inu के बाद Bitcoin, Dogecoin, Cardano और Ethereum क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं।

गौरतलब है कि इस मीम कॉइन को Dogecoin का मजाक बनाने के लिए क्रिएट किया गया था। वॉचर गुरु की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2021 को मार्केट वैल्यू के मामले में यह 11वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन गया। 3 दिसंबर को ऑनलाइन मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर Ask The Doctor ने ऐलान किया कि उन्होंने 15 लाख डॉलर (लगभग 11.26 करोड़ रुपये) की कीमत के Shiba Inu टोकन को अपनी बैलेंस शीट में जोड़ा है। इसके बाद वह अपने पार्टनर्स से इसे पेमेंट के रूप में लेना शुरू कर देगा।

इसके साथ ही अमेरिकी थिएटर चेन AMC भी Shiba Inu टोकन को पेमेंट ऑप्शन के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहे हैं। हाल में आई ICO एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में SHIB टोकन ट्विटर पर सबसे पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी बनकर उभरे थे। दिसंबर की शुरुआत में Kraken और Bitpay दो अन्य इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं, जिन्होंने Shiba Inu कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है।