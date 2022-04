Swiggy से 'दुखी' Shubman Gill, बोले- Elon Musk इसको भी खरीद लो प्लीज!

Elon Musk की चर्चा आजकल पूरी दुनिया में हो रही है। SpaceX के मालिक और Tesla के सीईओ ने Twitter को 44 बिलियन डॉलर में खरीदकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। अब भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने उनसे Swiggy को खरीदने का अनुरोध किया है। Also Read - Elon Musk ने Twitter खरीदने के बाद क्यों बेच दिए 4 अरब डॉलर के Tesla शेयर? यहां जानें कारण

दरअसल, शुभमन गिल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि, 'Elon Musk, कृप्या आप स्विगी को भी खरीद लीजिए ताकि वो समय पर फूड डिलीवरी कर सके।' शुभमन ने अपने इस ट्वीट में एलन मस्क को टैग भी किया।

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम आपकी टी-20 बैटिंग से तो ज्यादा ही तेज है स्विगी की डिलीवरी। वहीं किसी ने कहा कि वाकई स्विगी को भी खरीदे जाने की जरूरत है। एक लड़की ने कहा कि आपको स्विगी की क्या जरूरत, आपके लिए तो खाना मैं ही बना दूंगी।

उनके इस ट्वीट पर अभी तक एलन मस्क का तो कोई जवाब नहीं आया है लेकिन Swiggy ने जवाब जरूर दिया है। स्विगी ने अपने SwiggyCares के ट्विटर अकाउंट से शुभमन गिल को जवाब दिया कि, ‘ ट्विटर हो या, ट्विटर ना हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके ऑर्डर का काम बिल्कुल ठीक से हो (अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो)। आप अपनी डिटेल्स के साथ हमें डीएम (डायरेक्ट मैसेज) में मिलें। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करेंगे।’

Hi Shubman Gill. Twitter or no Twitter, we just want to make sure all is well with your orders (that is if you’re ordering).

Meet us in DM with your details, we’ll jump on it quicker than any acquisition 🙂 ^Saikiran https://t.co/EhSzF5gBqr

— Swiggy Cares (@SwiggyCares) April 29, 2022