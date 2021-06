14GB डेटा हर महीने खर्च करते हैं इंडियन स्मार्टफोन यूजर, बाकी हो जाता है बेकार- रिपोर्ट

दुनिया के जिन देशों में मोबाइल इंटरनेट प्लान सबसे सस्ते हैं, उनमें इंडिया भी शामिल है। यहां 4GB डेली डेटा वाले रीचार्ज पैक 5 अमेरिकी डॉलर या 370 रुपए महीने से कम में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पिछले साल के मुकाबले एवरेज डेटा कन्सम्प्शन बढ़ गया है। Ericsson Mobility ने बताया कि 2019 में इंडिया में यूजर्स का एवरेज डेटा कन्सम्प्शन 13GB प्रति माह था जो 2020 में बढ़कर 14GB प्रति माह हो गया है। Also Read - Best 5G Smartphone Under 25000 in India: 25,000 रुपये से कम में खरीदें ये बेस्ट 5G स्मार्टफोन

India में बढ़ रहा है एवरेज डेटा कन्सम्प्शन

इंडिया में मोबाइल ऑपरेटर्स 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2GB से 3GB डेटा हर दिन देते हैं। इस हिसाब से यूजर्स को महीने का कुल 56GB से 84GB डेटा मिलता है। रिपोर्ट में बताए गए एवरेज डेटा कन्सम्प्शन से यह बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादातर यूजर इस डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं करते।

इसका कहना है कि COVID-19 की वजह से भारत का डिजिटल ट्रान्स्फॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ है और इसी के साथ एवरेज मन्थली डेटा कन्सम्प्शन भी बढ़ गया है।

2026 तक 5G होगा 26% यूजर के पास

एरिक्सन अनुमान लगाता है कि 2026 तक भारत में मोबाइल सब्स्क्रिप्शन में 26% यूजर 5G इस्तेमाल करेंगे। यह गिनती करीब 330 मिलियन या 33 करोड़ होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 5G के रोल आउट होने के बाद पहले ही साल में कमज-कम 4 करोड़ स्मार्टफोन यूजर 5G अडॉप्ट कर लेंगे।

रिपोर्ट का कहना है कि 2026 तक 3G फेज आउट हो जाएगा और 4G सब्स्क्राइबर्स की तादाद 66% हो जाएगी। इसका कहना है कि भारत में 2020 में 4G सब्स्क्राइबर्स का नम्बर 680 मिलियन या 68 करोड़ है जो 2026 तक बढ़कर 830 मिलियन या 83 करोड़ हो जाएगा। रिपोर्ट आगे कहती है कि देश में 2020 में 810 मिलियन या 81 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं जो 2026 तक बढ़कर 1.2 बिलियन हो जाएंगे।