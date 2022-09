Snapchat Down: स्नैपचैट हुआ डाउन, यूजर्स को स्ट्रीक टूटने का गम

Snapchat Down: इंसटेंट मैसेजिंग और फोटो शेयरिंग प्लैटफॉर्म Snapchat डाउन हो गया है। यूजर्स ने शिकायत की है कि इन्हें अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज या स्नैप भेजने में परेशानी हो रही है। डाउनडिटेक्टर पर भी इस ऐप में गड़बड़ की बहुत सारी शिकायतें आई हैं। वेबसाइट के मुताबिक, Snapchat में परेशानी की शुरुआत 11:30 बजे से हुई है। खबर लिखे जाने तक भी यूजर्स ऐप में गड़बड़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। Also Read - Facebook, Instagram और WhatsApp के सब्सक्रिप्शन सर्विस की तैयारी, Meta कर रहा बड़ी प्लानिंग

Snapchat Down

ट्विटर पर यूजर्स ने Snapchat के डाउन होने की शिकायत की है। हमारे टेस्ट करने पर प्लैटफॉर्म ठीक से चल रहा है, लेकिन खबर लिखे जाने तक भी ट्विटर और डाउन डिटेक्टर पर ऐप में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। डाउन डिटेक्टर के आउटेज मैप के मुताबिक, भारत में Snapchat में गड़बड़ की शिकायत चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, लखनऊ और पटना जैसी जगह से आई है।

आप नीचे एम्बेड की हुई ट्वीट में ऐप गड़बड़ी की शिकायतों को देख सकते हैं:

खबर लिखे जाने तक Snapchat ने इस आउटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।