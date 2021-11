Snapchat, Spotify और अल्फाबेट के Google Cloud जैसे कई सोशल मीडिया ऐप का मंगलवार को कुछ देर के लिए ग्लोबल आउटेज हुआ था और यूजर्स इन सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब इन सभी ऐप्स का आउटेज खत्म हो गया है और ये वापस से काम कर रहे हैं। Also Read - October 2021 में इन ऐप्स का रहा बोलबाला, जानें किस ऐप ने मारी बाजी

गूगल ने कहा कि उसके क्लाउड नेटवर्किंग के साथ कुछ दिक्कतें थी, जिसके अंदर ही Etsy, Spotify और Snapchat को क्लाइंट के रूप में गिना जाता है। इन सभी ऐप्स के हजारों यूजर्स ने आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट downdetector.com पर शिकायत दर्ज कराई तो इन सभी ऐप्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करके इन्हें दोबारा शुरू कर दिया गया है।

Google क्लाउड के डैशबोर्ड ने पहले दिखाया था कि क्लाउड डेवलपर टूल, क्लाउड कंसोल और क्लाउड इंजन सहित सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा था। Spotify ने कहा था कि उन्हें अपने ऐप्स की कुछ दिक्कतों के बारे में जानते थे और उनकी जांच भी कर रहे थे लेकिन डाउनडेटेक्टर वेबसाइट पर जब 50,000 से ज्यादा लोगों ने ऐप्स में प्रॉब्लम्स की सूचना दी तो तुरंत उन सभी समस्याओं को सोल्व कर दिया गया है।

स्नैपचैट सपोर्ट ने पहले एक ट्वीट में कहा, ‘कई स्नैपचैटर्स को ऐप का उपयोग करने में परेशानी हो रही है। आप थोड़ा सब्र करें, हम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने पर काम कर रहे है। इस बीच हम यूजर्स को लॉग-इन रहने की सलाह देंगे।’

The issue has been resolved 🎉 If you’re still having trouble, please let us know!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) November 16, 2021