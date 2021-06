Sony ने भारत में एक नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। इस टीवी का नाम Sony Bravia XR A80J OLED है। इसे कंपनी ने 65 इंच के वेरिएंट में पेश किया है। इस टीवी में Cognitive Processor XR दिया गया है जो इसके व्यूविंग एक्सपीरियंस को काफी शानदार बनाता है। इसके अलावा इस टीवी में 4k 120fps वीडियो सपोर्ट, गेम मोड, XR OLED Contrast, XR Triluminos Pro और XR Motion Clarity जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। Also Read - Father's Day Best Gifts Under 5000: फादर्स डे पर गिफ्ट करें ये 5 गैजेट्स, पिता को आएंगे बड़े काम

आइए हम आपको इस टीवी के सभी फीचर्स की जानकारी देते हैं। Sony Bravia XR A80J OLED का 65 इंच वाला वेरिएंट अभी भारत में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 2,99,990 है। कंपनी इस टीवी का 77 इंच और 55 इंच मॉडल भी जल्द लॉन्च करेगी।

स्पेसिफिकेशन्स

Sony Bravia XR A80J OLED TV के बेजल्स चारों तरफ काफी पतले हैं। इस टीवी में XR OLED कॉन्ट्रास्ट सपोर्ट दिया गया है, जो ज्यादा डेप्थ और टेक्सचर देने में मदद करता है। इसके अलावा शानदार व्यूविंग एक्सपीरियंस के लिए इस टीवी में Cognitive Processor XR भी दिया गया है। इस टीवी में मूविंग इमेज को कंट्रोल करने के लिए XR Motion Clarity टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं इसका XR Triluminos Pro नेचुलर कलर्स का मजा देने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ 3D कलर डेप्थ पेश करता है. जिससे यूजर्स को इस टीवी में दिखने वाले सभी चीजों का कलर एक रियलस्टिक लगता है।

इन सभी फीचर्स के अलावा इस टीवी में डॉल्बी विज़न और डॉल्बी अटॉमस टक्नोलॉजी दी गई है जो जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी और विजुएल एक्सपीरियंस देने के लिए उपलब्ध है। इस टीवी में यूजर्स को एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एप्पल एयरप्ले 2 समेत काफी सारे सपोर्ट्स मिलेंगे। कनेक्टिलिटी के लिए इस टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट दिया गया है।