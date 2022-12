आने वाला है पुराना दौर! स्मार्टफोन की बैटरी खुद से कर सकेंगे रिप्लेस

पिछले कुछ सालों में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन में नॉन-रिमूवेबल बैक पैनल आते हैं यानी आप स्मार्टफोन के बैक पैनल को नहीं खोल सकते हैं। ऐसे में यूजर्स को फोन की बैटरी खराब होने पर सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। यूरोपीय यूनियन अब रिमूवेबल बैक पैनल वाले नियम को लाने की तैयारी में है। अगर, यह संभव हो जाता है तो एक बार फिर से पुराने दौर की वापसी हो जाएगी, जब मोबाइल फोन की बैटरी को यूजर खुद से रिप्लेस कर सकते थे। Also Read - Xiaomi Mi Smart Band 6 का लाइव इमेज आया सामने, भारत में जल्द होगा लॉन्च

स्मार्टफोन की डिजाइन में पिछले 4-5 साल में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन अब USB Type C चार्जिंग जैक के साथ आते हैं। यही नहीं, फोन में 3.5mm ऑडियो जैक को भी हटाया जा रहा है। इसकी वजह से TWS (ट्रू वायरलेस) ईयरफोन्स की डिमांड बढ़ी है। यूरोपीय यूनियन यूजर्स की दिक्कतों को समझते हुए रिमूवेबल बैक पैनल वाले नियम पर विचार कर रही है। Also Read - यूरोपीय संघ की गूगल पर 4.3 अरब यूरो का जुर्माना लगाने की तैयारी

हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने Apple को अपने iPhone में USB Type C चार्जिंग जैक लगाने पर बाध्य किया है। एप्पल को 28 दिसंबर 2024 तक अपने सभी डिवाइसेज में USB Type C चार्जिंग जैक का इस्तेमाल करना होगा। EU के इस फैसले के बाद अन्य देश भी यूनिवर्सल चार्जिंग सॉल्यूशन USB Type C के लिए नियम बना रहे हैं। भारत में भी सभी पोर्टेबल डिवाइस के लिए एक ही USB Type C चार्जिंग जैक के लिए नियम बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी एजेंसी और इंडस्ट्री बॉडी मिलकर संभावनाएं तलाश रहे हैं।

डिजाइन में करना होगा बड़ा बदलाव

सामने आई नई रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को रिमूवेबल बैटरी पैक लगाने के लिए नियम बनाने जा रहा है। अगर, यह नियम लागू हो जाता है, तो सभी ब्रांड्स को अपने स्मार्टफोन के इंटरनल डिजाइन में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। उन्हें फोन के बैक पैनल को ऐसा बनाना होगा कि उसे ओपन करके बैटरी रिप्लेस किया जा सके। सबसे ज्यादा दिक्कत अपर मिड रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए होगा, क्योंकि ये फोन वाटरप्रूफ होते हैं। अगर, इनका बैक पैनल ओपन होगा तो ये वाटरप्रूफ नहीं हो पाएंगे।

हालांकि, यूरोपीय यूनियन इसके लिए एक प्राइस ब्रैकेट तैयार कर सकती है, जिसमें मिड और लोअर बजट वाले फोन में रिमूवेबल बैटरी दी जा सकेगी। इसकी वजह से यूजर्स को फोन की बैटरी खराब होने पर इसे रिप्लेस करने की सहूलियत मिलेगी। फिलहाल यूजर्स फोन की बैटरी खराब होने पर डिवाइस ही रिप्लेस कर देते हैं।