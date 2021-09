SpaceX का Starlink Satellite Internet जल्द पहुंच सकता है भारत, Elon Musk ने बताया कहां अटका है प्रोसेस

SpaceX और Tesla कंपनी के फाउंडर और CEO Elon Mask का Starlink Satellite Internet कई देशों में बीटा मोड में चल रहा है। अब खबर आई है कि यह उपग्रह इंटरनेट सिस्टम जल्द ही भारत पहुंच सकता है। @Tryonset नाम के ट्विटर यूजर ने Elon Musk से पूछा कि Starlink की सेवाएं भारत में कब शुरू होंगी। मस्क ने जवाब दिया कि ये अभी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस पर काम चल रहा है। Also Read - PUBG Mobile 1.5 Update: नए अपडेट में इस तरह मिलेगा Tesla Model Y कार, जानें तरीका

Elon Musk के जवाब से ऐसा लग रहा है कि इनकी कंपनी Starlink Satellite Internet को भारत में लाने की योजना पर काम कर रही है। यह सेवा ग्राहकों को SpaceX के मिनी-सैटेलाइट के समूह के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने की अनुमति देगी। भारत में इस सेवा को रेगुलेटरी अप्रूवल कब मिलेगा और यह सेवा कब तक उपलब्ध हो पाएगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

क्या है Starlink Satellite Internet

स्टारलिंक SpaceX द्वारा उपग्रहों के एक समूह का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इनमें से सबसे पहला समूह फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2018 में SpaceX को 7,000 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च करने के लिए US FCC अप्रूवल मिला, जिसके बाद यह चिंता जताई गई ये उपग्रह पृथ्वी से अंतरिक्ष का नजारा बाधित करेंगे। SpaceX ने स्पष्ट किया कि इसका स्टारलिंक तारामंडल अंतरिक्ष के दृश्य को प्रभावित नहीं करेगा। Starlink Satellite Internet वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, पुर्तगाल, UK और US सहित 14 क्षेत्रों में उपलब्ध है।

स्टारलिंक इंटरनेट वर्तमान में बीटा मोड में चल रहा है, जिसके अंतर्गत इसमें कोई डाउनलोड सीमा नहीं है और यूजर्स को 50 Mbps से 150 Mbps तक स्पीड मिल रही है। इसमें अधिकांश स्थानों पर 20ms से 40ms की लेटेंसी का दावा किया गया है। चूंकि ये मिनी-उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में हैं, ये पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में पृथ्वी के 60 गुना अधिक करीब हैं। स्टारलिंक किट में एक स्टारलिंक डिश, वाई-फाई राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड शामिल हैं। इसे कनेक्ट करने के लिए आकाश का एक स्पष्ट दृश्य और सेटअप के लिए एक ऐप की आवश्यकता होती है।