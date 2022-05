Spicejet पर मंगलवार 24 मई देर रात बड़ा साइबर हमला हुआ है। जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स लेट हो गए और यात्रियों को परेशान होना पड़ा। विमानन कंपनी ने ट्वीट करके इस रेनसमवेयर (Ransomware) अटैक की जानकारी दी है। हालांकि, फिलहाल फ्लाइट्स का ऑपरेशन सामान्य हो गया है। कंपनी ने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। Also Read - SpiceJet की फ्लाइट में शुरू होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट, हवाई यात्रा के दौरान चला सकेंगे Instagram और Facebook

Spicejet ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कल रात कुछ स्पाइसजेट के सिस्टम पर रेनसमवेयर का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से आज सुबह (25 मई) की कुछ फ्लाइट डिपार्चर में देरी हुई है। हमारी IT टीम ने इस रेनसमवेयर का पता लगाया है और सिस्टम में आई दिक्कत को ठीक कर लिया है। फिलहाल सभी फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गई है।

#ImportantUpdate : Certain SpiceJet systems faced an attempted ransomware attack last night that impacted and slowed down morning flight departures today. Our IT team has contained and rectified the situation and flights are operating normally now.

Spicejet ने यात्रियों के गुस्से को देखते हुए ट्वीट किया और कहा जरूरी सूचना, कुछ स्पाइसजेट के सिस्टम में देर रात रेनसमवेयर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से सुबह की कुछ फ्लाइट डिपार्चर लेट हुई है। हमारी IT टीम ने इस दिक्कत को दूर कर दिया है। अब सभी फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गई है।

इससे पहले आज सुबह कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पाइसजेट की फ्लाइट लेट होने के बारे में पोस्ट किया और विमानन कंपनी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद Spicejet ने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सिस्टम पर हुए रेनसमवेयर अटैक की जानकारी दी।

Hi Vikram, please note that certain SpiceJet systems faced an attempted ransomware attack last night that impacted and slowed down morning flight departures today. Our IT team has contained and rectified the situation and flights are operating normally now.

