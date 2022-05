इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम एंटरटेनमेंट से लेकर अपने कई जरूरी काम इंटरनेट की मदद से पूरे करते हैं। हालांकि, एक जगह है जहां जाते ही इंटरनेट सेवाएं थप पड़ जाती हैं… वो है ‘हवाई यात्रा’। हवाई यात्रा के दौरान हमें कई घंटों बिना इंटरनेट के गुजारने पड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस मुश्किल से भी निजात मिलने वाली है। Also Read - Excitel के ब्रॉडबैंड प्लान के आगे BSNL भी पड़ा फीका, 200 Mbps की स्पीड में मिलते हैं ये बजट-फ्रेंडली प्लान

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही भारतीय एयरलाइंस कंपनी SpiceJet आपको आसमान में भी इंटरनेट एक्सेस देने की प्लानिंग कर रही है। PTI की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार यानी आज 23 मई को SpiceJet के Chairman and Managing Director (CMD) अजय सिंह ने ऐलान किया कि वह जल्द ही एयरक्राफ्ट में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें, आज SpiceJet अपनी 17वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रही है। Also Read - स्पाइसजेट फ्लाइट टिकट पर लाया सेल, घरेलू टिकट 987 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट 3,699 रुपये से शुरू

