Squid Game पर बने ऐप में था Joker मालवेयर, गूगल प्ले स्टोर ने हटाया

Netflix की लेटेस्ट ड्रामा सीरीज Squid Game एक सेंसेशन बन चुकी है। इसकी पॉपुलैरिटी के चलते सोशल मिडिया पर स्क्विड गेम से जुड़े मीम्स और वीडियो स्केच बन रहे हैं। इस सीरीज का फायदा अब साइबर क्रिमिनल भी उठा रहे हैं। ये इस सीरीज के नाम से जुड़े ऐप्स बना रहे हैं, जिनका काम यूजर की पर्सनल जानकारी को चुराना है।

एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ESET ने गूगल प्ले स्टोर पर Squid Game पर बेस्ड एक ऐप पाया, जो असल में एक मालवेयर है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अब हटा लिया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

साइबर सिक्योरिटी फर्म ESET के रिसर्चर Lukas Stefanko ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स गूगल प्ले स्टोर पर Squid Wallpaper 4K HD ऐप के जरिए यूजर्स को टारगेट कर रहे थे। यह ऐप मशहूर मालवेयर Joker से लैस थी।

Squid Game themed Android Joker

1) downloads and executes native lib

2) native lib downloads and executes apk payload

Running this app on device might result in malicious ad-fraud and/or unwanted SMS subscription actionshttps://t.co/PTDtPlUkBy pic.twitter.com/AFs8gkEuab

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021