Suunto 9, Suunto 7 और Suunto 5 स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च कर दी गई हैं। फिनलैंड बेस्ड कंपनी Suunto ने इनके साथ देश में एंट्री ले ली है। ये स्मार्टवॉच प्रामियम डिजाइन, एडवांस GPS और कई ट्रैकिंग फीचर के साथ आई हैं। Also Read - Deal of the Day: Samsung Galaxy M42 5G के साथ लैपटॉप और ऑडियो प्रोडक्ट पर मिल रहे शानदार ऑफर्स

इन सभी वॉच में से Suunto 9 सबसे महंगी है। इसे 80 से अधिक स्पोर्ट मोड्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें GPS ट्रैकिंग और ऑन-वॉच नेविगेशन के साथ-साथ कई फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, Suunto 7 भी शानदार फीचर्स वाली स्मार्टवॉच है। यह GPS ट्रैकिंग मोड में 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करती है। आइये, इनकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन्स जानते हैं। Also Read - 4500mAh बैटरी, डुअल सेल्फी कैमरा, 48MP मेन कैमरा और 8GB RAM वाले Vivo V19 को Amazon Sale में खरीदें, मिल रहा तगड़ा Discount

Suunto Smartwatches Price in India and Availability

कीमत की बात करें तो Suunto 9 स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत 54,999 रुपये है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 64,999 रुपये है। भारतीय बाजार में Suunto 9 और Suunto 9 Baro दोनों ही लॉन्च हुए हैं। Suunto 7 को 36,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं, इसके टॉप मॉडल की कीमत 46,999 रुपये है। इसके अलावा Suunto 5 की कीमत 29,999 रुपये से शुरू है। Also Read - Deals of the day 28th July: आज इन प्रोडक्ट्स पर मिल रही शानदार डील

सभी मॉडल्स ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India और Suunto.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

Suunto 9 स्मार्टवॉच Black, Charcoal Black और Granite Blue कलर में आई है। Suunto 7 को कंपनी ने Black, Black Lime, Graphite Copper और Sandstone Rosegold कलर में लॉन्च किया है। Suunto 5 भी Black, Burgundy Copper, Graphite Copper और White कलर में आती है।

Suunto 9 Specifications

यह फ्लैगशिप स्मार्टवॉच चार बैटरी मोड Performance, Endurance, Ultra और Tour के साथ आई है। यह GPS ऑन होने के साथ 25 से 179 घंटे तक चल सकती है। इसका वजन 81 ग्राम है। यह टच स्क्रीन कलर डिस्प्ले के साथ आई है। इसमें अधिकांश स्वास्थ्य-ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 24×7 हार्ट रेट ट्रैकिंग और स्लीप ट्रैकिंग आदि शामिल है। हालांकि, इसमें SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) मॉनिटरिंग सेंसर नहीं है। टाइम मोड में इसकी बैटरी 14 दिनों तक चल सकती है। कंपनी ने इसे 80 स्पोर्ट्स मोड्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लॉन्च किया है।

Suunto 7 Specifications

यह स्मार्टवॉच Google के WearOS पर चलती है। यह Googe Fit, Google Pay, Google Assistant और Play Store को सपोर्ट करती है। इसमें 70 से अधकि सपोर्ट्स मोड दिए गए हैं। साथ ही इसमें Snapdragon Wear 3100 और अन्य फीचर्स जैसे स्लीप ट्रैकिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी मौजूद हैं। इसकी बैटरी GPS ट्रैकिंग मोड में 12 घंटे तक चल सकती है। इसका वजन 70 ग्राम है। इसमें स्मार्टफोन म्यूजिक कंट्रोल फीचर दिया है। इसे वाटर रेसिस्टेंट सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है।

Suunto 5 Specifications

इसको कई बैटरी मोड्स, 80 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स, 24×7 एक्टिविटी ट्रैकिंग और फिटनेस लेवल ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। यह भी बाकी स्मार्टवॉच की तरह हार्ट रेट मॉनिटर करती है। इसके अलावा यह टर्न-बाई-टर्न नेविगेशन, स्लीप ट्रैकिंग और कैलोरी काउटिंग जैसे फीचर्स से लैस है। इसका वजन 66 ग्राम है। इसमें 218×218 पिक्सल वाला टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। Time Mode में इसकी बैटरी 12 दिन तक चल सकती है। GPS के साथ ट्रैनिंग मोड में इसकी बैटरी 40 घंटे तक चल सकती है।

Suunto के सारे स्मार्टवॉच Suunto Mobile App को सपोर्ट करती हैं। यह iOS और Android दोनों डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है।