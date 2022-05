Crypto Market Today (26 May 2022): क्रिप्टो करंसी के मार्केट का हाल पिछले करीब एक महीने से काफी बुरा चल रहा है। लगभग सभी क्रिप्टों करंसी की वैल्यू में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में कुछ ठहराव भी देखने को मिला है और कुछ क्रिप्टो की हालत में सुधार भी आया है। पिछले 24 घंटों में भी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 3.06 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस वक्त ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.22T है। Also Read - Crypto Market Today (25 May): इस Cryptocurrency ने आज मारी 1500% ऊंची छलांग

किन-किन क्रिप्टो में हुई गिरावट

Terra Classic (LUNA) में पिछले कई दिनों की तरह कल भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में 13.83 और पिछले 30 दिनों में करीब-करीब 100 प्रतिशत तक की गिरावट, इस क्रिप्टो करंसी में देखने को मिली है। हालांकि इस क्रिप्टो में पिछले सात दिनों की बात करें तो उस दौरान 13.99% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है।

इसके अलावा Green Satoshi Token (SOL) में भी पिछले 24 घंटों में 19.55 प्रतिशत, पिछले 7 दिनों में 28.90 प्रतिशत और पिछले 30 दिनों में 62.05 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा RadioShack (RADIO) की बात करें तो इस Cryptocurrency में भी पिछले 24 घंटों में 0.82 प्रतिशत, पिछले 30 दिनों में 27.85 प्रतिशत और पिछले 7 दिनों में करीब 5.79 प्रतिशत की कटौती देखने को मिली है।

किन-किन क्रिप्टो में हुई बढ़ोतरी

पिछले 24 घंटों में सबसे बड़े गेनर्स यानी क्रिप्टो वैल्यू बढ़ने की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर Pixel Swap (PIXEL) है। इस करंसी में 303.54% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं SoundBox (SOUND) की बात करें तो इसमें यूजर्स को 189.40% की बढ़ोतरी पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। साउंडबॉक्स की वैल्यू पिछले कई हफ्ते से बढ़ रही है। इस लिस्ट में तीसरी क्रिप्टो करंसी का नाम Arabian City (ACITY) है। इस करंसी में पिछले 24 घंटों में 179.44% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

लोकप्रिय क्रिप्टो का क्या है हाल

इन सभी के अलावा सबसे फेमस क्रिप्टो करंसी की बात करें तो Bitcoin में 2.04% की गिरावट पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। वहीं पिछले 7 दिनों में 1.80% गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा Ethereum में भी पिछले 24 घंटों में 7.39% गिरावट देखने को मिली है। वहीं इस क्रिप्टो में पिछले 7 दिनों में 7.48% की गिरावट दर्ज की गई है।