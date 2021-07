TCL ने भारत में लॉन्च किया C-series QLED TV, मिलेंगे वीडियो कॉलिंग समेत कमाल के फीचर्स

ने भारत में नई C Series स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया है। इस सीरीज में कंपनी ने मिनी QLED4K C825 (मैजिक कैमरा के साथ), QLED C728 (गेम मास्टर के साथ) और QLED 4K C725 (वीडियो कॉल कैमरा के साथ) पेश किए हैं। ये सभी स्मार्ट टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट वाले MEMC, डॉल्वी विजन, डॉल्वी विजन IQ, डॉल्वी एटमस, IMAX एनहांस्ड, गेम मास्टर, हैंड्स फ्री वॉयस कंट्रोल 2.0, TCL Smart UI जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। Also Read - WhatsApp कर रहा View Once फीचर की टेस्टिंग, भेजे गए वीडियो या फोटो एक बार देखे जाने के बाद अपने आप हो जाएंगे गायब

Mini LED QLED 4K Android 11 TV C825

यह एक मिनी LED टीवी है, जिसमें बैकलाइट मोड दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह ट्रेडिशनल LED स्मार्ट टीवी के मुकाबले ग्रेन को कम कर देता है। इसमें हजारों लाइट कंट्रोल यूनिट्स लगे हैं जो बैकलाइट सोर्स के नंबर को बढ़ाते हैं। इसमें फुल Array लोकल डिमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह स्मार्ट टीवी Vision और Dolby Vision IQ को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला MEMC फीचर भी मिलता है।

यह स्मार्ट टीवी गेम मास्टर के साथ आता है, जो HDMI 2.1 के साथ गेमिंग के लिए डेडिकेटेड है। इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए 1080p का मैग्नेटिंग कैमरा है जो Duo और Meet जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप्स को सपोर्ट करता है। इस स्मार्ट टीवी में IMAX एन्हांस्ड 2.1 सर्टिफाइड ONKYO साउंडबार मिलता है जो और बिल्ट-इन सब वुफर के साथ आता है। यह स्मार्ट टीवी 55 इंच और 65 इंच की स्क्रीन साइज में आता है। इसकी कीमत क्रमशः 1,14,990 रुपये और 1,49,990 रुपये है।

Video Call QLED 4K Android 11 TV C725

इस सीरीज के C725 में वीडियो कॉल कैमरा मिलता है। साथ ही, यह QLED डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसके डिस्प्ले में Dolby Vision, HDR 10+, 4K रेजलूशन, AiPQ इंजन और MEMC के साथ-साथ HDMI 2.1 का सपोर्ट मिलता है। इस स्मार्ट टीवी को 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच की स्क्रीन साइज में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत क्रमशः 64,990 रुपये, 72,990 रुपये और 99,999 रुपये है।

Gaming QLED 4K Android 11 TV C728

जैसा कि नाम से ही साफ है TCL का यह स्मार्ट टीवी गेम मास्टर HDMI 2.1 फीचर के साथ आता है। इसके डिस्प्ले में वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR), ऑटो लो लैटेंसी मोड (ALLM), eARC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके डिस्प्ले में Dolby Vision, Dolby Vision IQ और Dolby Atmos जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा यह स्मार्ट टीवी हैंड्स फ्री वॉयस कंट्रोल फीचर के साथ आता है। यह तीन स्क्रीन साइज 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच में आता है। इसकी कीमत क्रमशः 79,990, 1,02,990 और 1,59,990 है।