CES 2021 के दौरान टेक कंपनी TCL ने अपना रोल होने वाला कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन शो किया है। यह स्मार्टफोन 6.7-इंच की डिस्प्ले के साथ आता है जो एक टच पर 7.8-इंच के टैब में बदल जाता है। कंपनी ने CES 2021 के दौरान OLED Scrolling Display टेक्नोलॉजी को भी पेश किया है जो आगे चलकर फ्लैक्सीबल टीवी, कर्व्ड और फोल्डेबल डिस्प्ले में यूज की जा सकती है।

TCL Rollable Phone

TCL का रोल होने वाला फोन छोटा और पॉकेट फ्रैंडली डिवाइस है जिसमें रोल होने वाली OLED स्क्रीन दी गई है। यह डिस्प्ले 6.7-इंच से 7.8-इंच के टैब में बदल जाती है। फोन से टैब पर बदलने पर इसका इंटरफेस भी बदल जाता है। इस फोन का बैक रिफ्लेक्टिव फिनिश के साथ आता है।

TCL ने अपने रोलेबल स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट 2020 में टीज किया था। CNET से बात करते हुए TCL के जनरल मैनेजर (ग्लोबल मार्केटिंग) ने बताया कि उनकी कंपनी इस फोन को इस साल फ्लैक्सीबल डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेगी। फिलहाल कंपनी ने कंफर्म नहीं किया है कि यह रोलेबल है या फोल्डेबल स्मार्ट होगा।

Next TCL future tech concept at #CES2021: The 17″ Printed Flexible OLED Scrolling Display! pic.twitter.com/kUjr9PSFrX — Brad Molen (@phonewisdom) January 11, 2021

TCL rollable concept phone

TCL ने CES 2021 के दौरान अपने रोलेबल स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट मॉडल को शोकेश किया है। माना जा रहा है कि कंपनी OLED scrolling display टेक्नोलॉजी वाले दो स्मार्टफोन इस साल लॉन्च कर सकती है।

It wouldn’t be CES without TCL showing off some future tech concepts! This is the AMOLED Rollable Display: It can extend from 6.7″ to 7.8″ with a tap of the finger. #CES2021 @TCL_USA @TCLMobileGlobal pic.twitter.com/Gtxihs7eDD — Brad Molen (@phonewisdom) January 11, 2021

OLED scrolling display

TCL ने CES 2021 के दौरान नई 17.0-इंच OLED scrolling display को भी पेश किया है। इस डिस्प्ले को रोल करने के साथ किताब की तरह खोला जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह डिस्प्ले 100% color gamut ऑफर करती है। यह नई टेक्नोलॉजी TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) ने पेश की है जिसे फ्लैक्सीबल टीवी, कर्व्ड और फोल्डेबल डिस्प्ले में यूज किया जा सकता है।