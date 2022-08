5G कनेक्टिविटी आने से पहले स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां भारत में 5G स्मार्टफोन के ढेरों ऑप्शन पेश कर चुकी है। इसमें फ्लैगशिप स्तर से लेकर बजट रेंज तक के 5G स्मार्टफोन शामिल हैं। वहीं, अब बजट स्मार्टफोन बनाने वाली पॉपुलर कंपनी Tecno भी भारतीय बाजार में सस्ता 5G फोन लाने वाली है। Also Read - Tecno Spark 9T फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 10 हजार से भी कम

Tecno India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हाल ही में एक टीजर वीडियो शेयर की है। इस टीजर वीडियो के जरिए कंपनी ने जानकारी दी गई है कि Tecno Camon 19 Pro 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। फिलहाल, कंपनी ने लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। Also Read - Tecno Spark 9T जल्द होगा भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ Amazon पर लिस्ट

Also Read - Tecno Spark 9 की पहली सेल आज से होगी शुरू, कम दाम में मिलेंगे दमदार फीचर्स

Stylish, stunning and attractive Camon 19 Pro 5G with the slimmest bezel. Coming soon !#TECNOMobile #TECNO #AStylishAffair #CAMON19Pro5G #StayTuned pic.twitter.com/YLm76LZImn

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 6, 2022